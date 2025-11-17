Niemiecka koalicja rządowa porozumiała się w sprawie nowego modelu służby wojskowej. Przewiduje on powszechne badania lekarskie dla wszystkich mężczyzn w wieku 18 lat i starszych. Według mediów był to główny postulat ministra obrony Borisa Pistoriusa.

Służba wojskowa w drodze losowania

Każdy obywatel i obywatelka Niemiec w wieku 18 lat otrzyma ankietę dotyczącą motywacji i predyspozycji do służby. Dla mężczyzn wypełnienie ankiety będzie obowiązkowe. Dodatkowo wszyscy mężczyźni urodzeni po 1 stycznia 2008 roku będą poddawani badaniu.

Służba wojskowa nadal będzie dobrowolna. Jeśli jednak liczba ochotników okaże się zbyt mała, parlament będzie mógł zdecydować o wprowadzeniu tzw. służby wojskowej w razie potrzeby. Pobór odbywałby się wówczas w drodze losowania. Jak podkreślono, nie będzie jednak automatycznego przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej.

Boris Pistorius: Wprowadzimy pobór do wojska

Reformę Bundeswehryskomentował we "Franfurter Allgemeine Zeitung" Minister Obrony Narodowej Niemiec Boris Pistorius. Wprowadzimy pobór do wojska, który został po prostu zlikwidowany wraz z zawieszeniem obowiązku służby wojskowej. Jest to podstawowy warunek naszej zdolności obronnej, dlatego pilnie go potrzebujemy - powiedział Pistorius.

Będziemy stopniowo budować rezerwę z byłych żołnierzy służby zasadniczej, wzmacniając w ten sposób naszą ogólną zdolność obronną - zapewnił szef niemieckiego MON. Pistorius był także pytany o prawdopodobieństwo konfrontacji NATO z Rosją.

Pistorius o konflikcie NATO z Rosją

Zawsze mówiliśmy, że może to nastąpić w 2029 roku. Jednak obecnie są inni, którzy twierdzą, że może to nastąpić już w 2028 roku, a niektórzy historycy wojskowości uważają nawet, że ostatnie spokojne lato mamy już za sobą- powiedział polityk. Według niego decydującą kwestią może się okazać zdolność do odbudowy rosyjskiej armii i tempo tego procesu. Zapewnił, że NATO nie pozostaje bierne.

Nie powinniśmy stwarzać wrażenia, że NATO nie jest w stanie się bronić. Jest w stanie. Ma znaczny potencjał odstraszający. Konwencjonalny, ale oczywiście także nuklearny. Niezależnie od tego dysponujemy siłami zbrojnymi zdolnymi do walki, ale tak, musimy je jeszcze lepiej wyposażyć- powiedział Pistorius. "Powiedział także, że "Putin nie ukrywa swoich imperialnych fantazji, w których nasza wolność i porządek, jakie znamy, nie mają żadnego znaczenia".