„Z zadowoleniem przyjmujemy dalsze wysiłki USA na rzecz pokoju na Ukrainie. Wstępny projekt 28-punktowego planu zawiera ważne elementy, które będą niezbędne dla sprawiedliwego i trwałego pokoju. Uważamy, że projekt ten stanowi podstawę, która będzie wymagała dalszych prac” - napisała na platformie X von der Leyen.

"Granic nie wolno zmieniać siłą"

Wpis jest komentarzem do rozmowy przeprowadzonej przy okazji szczytu w RPA, w której udział wzięli przywódcy UE, Kanady, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii. "Jesteśmy gotowi zaangażować się, aby zapewnić trwałość przyszłego pokoju. Jesteśmy przekonani o zasadzie, że granic nie wolno zmieniać siłą. Jesteśmy również zaniepokojeni proponowanymi ograniczeniami sił zbrojnych Ukrainy, które naraziłyby Ukrainę na przyszłe ataki" - zaznaczyła szefowa KE.

Reklama
Pilne ostrzeżenie ws. rozszerzenia rosyjskiej wojny. 'Po Ukrainie Putin ruszy na Polskę'
Pilne ostrzeżenie ws. rozszerzenia rosyjskiej wojny. "Po Ukrainie Putin ruszy na Polskę"

Zobacz również
Reklama

"Nic o Ukrainie bez Ukrainy"

Dodała, że wdrożenie elementów (planu) dotyczących Unii Europejskiej i NATO wymagałoby zgody członków tych organizacji. „Korzystamy z okazji, aby podkreślić siłę naszego stałego wsparcia dla Ukrainy. W nadchodzących dniach będziemy kontynuować ścisłą współpracę z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi” - podkreśliła szefowa KE. W spotkaniu uczestniczył też przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, który poinformował w piątek o rozmowie, którą razem z von der Leyen przeprowadził z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W komentarzu do niej napisał na platformie X: "Nic o Ukrainie bez Ukrainy".

Europa po stronie Ukrainy

"Od pierwszego dnia Europa stoi po stronie Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Wspólnie z naszymi przyjaciółmi i partnerami pracujemy na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. Dzisiaj omówiliśmy obecną sytuację i jasno stwierdziliśmy, że nie ma nic o Ukrainie bez Ukrainy" - oświadczył szef RE. Zapowiedział, że europejscy przywódcy spotkają się w sobotę na marginesie szczytu G20, a następnie w Angoli na szczycie Unia Europejska - Unia Afrykańska (24-25 listopada).

Co przewiduje plan Trumpa?

Portal Axios opublikował w czwartek szczegóły dotyczące 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, negocjowanego przez USA i Rosję. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium. W zamian strona ukraińska mogłaby liczyć za gwarancje bezpieczeństwa, które - w ocenie serwisu - są zbliżone do tych obowiązujących w ramach NATO.

Prace nad alternatywną propozycją

W piątek agencja Reutera poinformowała, że Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania pracują nad propozycją alternatywną wobec amerykańskiego 28-punktowego planu pokojowego. Jedno ze źródeł powiedziało agencji, że w opracowaniu propozycji prawdopodobnie wezmą udział również inne kraje europejskie.