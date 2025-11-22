„Z zadowoleniem przyjmujemy dalsze wysiłki USA na rzecz pokoju na Ukrainie. Wstępny projekt 28-punktowego planu zawiera ważne elementy, które będą niezbędne dla sprawiedliwego i trwałego pokoju. Uważamy, że projekt ten stanowi podstawę, która będzie wymagała dalszych prac” - napisała na platformie X von der Leyen.

"Granic nie wolno zmieniać siłą"

Wpis jest komentarzem do rozmowy przeprowadzonej przy okazji szczytu w RPA, w której udział wzięli przywódcy UE, Kanady, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii. "Jesteśmy gotowi zaangażować się, aby zapewnić trwałość przyszłego pokoju. Jesteśmy przekonani o zasadzie, że granic nie wolno zmieniać siłą. Jesteśmy również zaniepokojeni proponowanymi ograniczeniami sił zbrojnych Ukrainy, które naraziłyby Ukrainę na przyszłe ataki" - zaznaczyła szefowa KE.

"Nic o Ukrainie bez Ukrainy"

Dodała, że wdrożenie elementów (planu) dotyczących Unii Europejskiej i NATO wymagałoby zgody członków tych organizacji. „Korzystamy z okazji, aby podkreślić siłę naszego stałego wsparcia dla Ukrainy. W nadchodzących dniach będziemy kontynuować ścisłą współpracę z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi” - podkreśliła szefowa KE. W spotkaniu uczestniczył też przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, który poinformował w piątek o rozmowie, którą razem z von der Leyen przeprowadził z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W komentarzu do niej napisał na platformie X: "Nic o Ukrainie bez Ukrainy".

Europa po stronie Ukrainy

"Od pierwszego dnia Europa stoi po stronie Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Wspólnie z naszymi przyjaciółmi i partnerami pracujemy na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. Dzisiaj omówiliśmy obecną sytuację i jasno stwierdziliśmy, że nie ma nic o Ukrainie bez Ukrainy" - oświadczył szef RE. Zapowiedział, że europejscy przywódcy spotkają się w sobotę na marginesie szczytu G20, a następnie w Angoli na szczycie Unia Europejska - Unia Afrykańska (24-25 listopada).

Co przewiduje plan Trumpa?

Portal Axios opublikował w czwartek szczegóły dotyczące 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, negocjowanego przez USA i Rosję. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium. W zamian strona ukraińska mogłaby liczyć za gwarancje bezpieczeństwa, które - w ocenie serwisu - są zbliżone do tych obowiązujących w ramach NATO.

Prace nad alternatywną propozycją

W piątek agencja Reutera poinformowała, że Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania pracują nad propozycją alternatywną wobec amerykańskiego 28-punktowego planu pokojowego. Jedno ze źródeł powiedziało agencji, że w opracowaniu propozycji prawdopodobnie wezmą udział również inne kraje europejskie.