Uszakow poinformował, że przedstawiciele rosyjskich służb wywiadowczych spotkali się w Abu Zabi ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami, z którymi rozmawiali o "bardzo drażliwych kwestiach", w tym o wymianie jeńców.

Nieplanowane spotkanie

W Abu Zabi doszło także do nieplanowanego wcześniej spotkania z ministrem sił lądowych USA Danem Driscollem, ale nie rozmawiano z nim na temat najnowszej wersji planu pokojowego dla Ukrainy.

Nie, plan pokojowy nie był dyskutowany w Abu Zabi. Plan pokojowy nie był dyskutowany na szeroką skalę z nikim. Widzieliśmy go, został nam przekazany, ale nie było jeszcze żadnych dyskusji – powiedział Uszakow, cytowany przez Reutersa z powołaniem na rosyjską telewizję państwową.

Ujawniona rozmowa telefoniczna

Doradca Putina przekazał, że planuje omówić ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem sprawę ujawnionego przez agencję Bloomberga zapisu ich rozmowy telefonicznej z 14 października. Z rozmowy wynika, że Witkoff radził Uszakowowi, jak ma się zachowywać wobec Trumpa przed jego spotkaniem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Opublikowanie przez Bloomberga transkrypcji z rozmowy ocenił jako próbę utrudnienia rozmów dotyczących ewentualnego porozumienia pokojowego dla Ukrainy.

Rozmowy o planie pokojowym

Wcześniej w środę Uszakow poinformował, że Witkoff ma przyjechać do Moskwy w przyszłym tygodniu na rozmowy o planie pokojowym dla Ukrainy.