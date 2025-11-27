Adolf Uunona w okręgu Ompundja w północnej części Namibii od 2004 roku reprezentuje rządzącą krajem partię Organizacja Ludu Afryki Południowo-Zachodniej (SWAPO). Jest jednym z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych lokalnych liderów, o czym świadczą uzyskiwane przez niego wyniki; w poprzednich wyborach zdobył aż 85 proc. głosów, o czym przypomniał w czwartek dziennik "The Namibian".

Adolf Hitler z Namibii: W ogóle nie przypominam Hitlera

Mój ojciec nadał mi te imiona, nie rozumiejąc, kim był Hitler. Ale nie oznacza to, że mam charakter Adolfa Hitlera. W ogóle go nie przypominam – tłumaczył mediom w 2020 r. W tym samym roku w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild" powiedział, że nie ma nic wspólnego z nazistowską ideologią. Dopiero dorastając, zdałem sobie sprawę, że ten człowiek chciał podporządkować sobie cały świat – powiedział wówczas Uunona.

Reklama

Nieprzerwane rządy centrolewicy w Namibii od 1990 roku

Reklama

Centrolewicowa SWAPO rządzi Namibią nieprzerwanie od uzyskania przez kraj niepodległości od Republiki Południowej Afryki w marcu 1990 r. Partia od lat prowadzi politykę antykolonialną, a w swoim programie ma zakończenie dominacji białej mniejszości, która w przytłaczającej mierze składa się z potomków niemieckich kolonizatorów.

Rozpowszechnienie w Namibii niemieckich imion

Przed I wojną światową Namibia była niemiecką kolonią i częścią Niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej, co tłumaczy rozpowszechnienie w tym kraju niemieckich imion.

Podobnie jak Uunona, również kraj zmienia niemieckie nazwy miast, ulic i obala pomniki kolonizatorów, którzy w latach 1904-1908 dopuścili się ludobójstwa na rdzennych ludach Herero i Namaqua, zabijając ponad 80 tys. osób, w tym kobiet i dzieci.