Wykorzystanie rosyjskich aktywów w Belgii naruszyłoby prawo?

Pinho przyznała podczas briefingu prasowego w Brukseli, że Ursula von der Leyen otrzymała list belgijskiego premiera. Podkreśliła, też, że Komisja prowadzi rozmowy na temat wykorzystania rosyjskich funduszy państwowych zarówno z Belgią, jak też z innymi państwami członkowskimi.

W liście przekazanym w środę szefowej Komisji Europejskiej oraz przywódcom państw członkowskich, w tym premierowi Donaldowi Tuskowi, szef rządu Belgii napisał, że proponowany przez Komisję program „pożyczek reparacyjnych” wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla całej UE, a zwłaszcza Belgii, gdzie znajduje się większość unieruchomionych rosyjskich środków. W ocenie De Wevera program ten jest „fundamentalnie błędny”.

Premier Belgii ostrzegł, że wykorzystanie funduszy naruszyłoby prawo międzynarodowe, spowodowało niepewność na światowych rynkach finansowych. Zagroziłoby to także szansom na osiągnięcie porozumienia pokojowego w wojnie Rosji z Ukrainą.

De Wever poinformował też, że jego rząd skonsultował się z wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi i te oceniły, że wykorzystanie rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy mogłoby być postrzegane na arenie międzynarodowej jako naruszenie praworządności, suwerennego immunitetu państwa oraz prawa własności.

Rzeczniczka KE pewna możliwości unijnych prawników

W piątek rzeczniczka KE zapewniła, że Komisja Europejska ma pełne zaufanie do swoich służb prawnych, oceniających możliwość wykorzystania rosyjskich środków. – Mamy w KE bardzo solidny, znakomity zespół prawników, który wielokrotnie udowodnił swoje zdolności. Mamy do niego pełne zaufanie – skomentowała Pinho.

Rzeczniczka odniosła się również do słów belgijskiego premiera o tym, że skutkiem ubocznym wykorzystania rosyjskich aktywów może być fiasko rozmów pokojowych z Ukrainą. Pinho przypomniała, że szefowa KE niejednokrotnie mówiła w rozmowach z europejskimi liderami, jakie warunki muszą być respektowane podczas dyskusji o pokoju na Ukrainie. Rzeczniczka przyznała jednak, że państwa członkowskie mają prawo zgłaszać swoje wątpliwości, a rolą KE jest ich wyjaśnianie.

Pinho zapowiedziała, że Ursula von der Leyen przedstawi w najbliższych dniach projekt wniosku legislacyjnego, dotyczącego wykorzystania zamrożonych aktywów państwowych na wsparcie Kijowa w latach 2026 i 2027. Przedstawicielka KE zaznaczyła, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić kwestiach proceduralnych i o tym, czy ewentualna propozycja KE musiałby zostać poparta przez wszystkie państwa członkowskie, czy też wystarczyłaby ich kwalifikowana większość.