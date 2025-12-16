Komentując amerykańską inicjatywę mającą doprowadzić do zawieszenia broni, Riabkow oświadczył, że strony konfliktu są "na krawędzi" dyplomatycznego rozwiązania, które zakończyłoby wojnę, rozpoczętą agresją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Porozumienie "raczej prędzej niż później"

Riabkow wyraził nadzieję, iż porozumienie zostanie osiągnięte "raczej prędzej niż później".

Żadnego kompromisu w sprawie Krymu i Donbasu

Wiceszef MSZ stwierdził, że Rosja musi zachować kontrolę nad okupowanym od 2014 roku Krymem i obwodami donieckiem, ługańskiem, zaporoskim i chersońskim – na południu i wschodzie Ukrainy. Nie możemy w żadnej formie pójść na kompromis w tej sprawie – powiedział Riabkow.

Riabkow – przypomniała stacja ABC News – przed rosyjską inwazją zapewniał, że Ukraina nie jest zagrożona. Kiedy w styczniu 2022 roku wojska rosyjskie gromadziły się wzdłuż granic Ukrainy, Riabkow oświadczył, że Moskwa "nie ma zamiaru atakować, przeprowadzać ofensywy ani najeżdżać Ukrainy".

USA: 90 proc. problemów rozwiązanych

Urzędnicy administracji USA zasygnalizowali w poniedziałek wieczorem, że zawarcie porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą może być bliższe niż kiedykolwiek, informując reporterów pod warunkiem zachowania anonimowości, że "dosłownie 90 proc." problemów między tymi dwoma walczącymi krajami zostało rozwiązanych – zauważyła ABC News.