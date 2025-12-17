Nunez oświadczył, że sprawcy poprzez pocztę elektroniczną zdołali dotrzeć do kodów dostępu. Wciąż trwa śledztwo i skali szkód jeszcze nie ustalono.

Wykradzione dane z postępowań karnych

Z wyjaśnień ministra wynika, że sprawcy cyberataku dotarli do rejestru osób poszukiwanych i do systemu, który zawiera dane z postępowań karnych. Według Nuneza sprawcy nie zażądali okupu. Szef MSW zapewnił też, że cyberatak nie naraża życia obywateli.

Dane ponad 16 mln osób? "To nieprawda"

Przed kilkoma dniami grupa hakerów ogłosiła, nie przedstawiając dowodów, że przeprowadziła ten cyberatak i dotarła do danych ponad 16 mln osób. Nunez powiedział w środę, że te informacje nie są prawdziwe.