To bezczelna próba ustanowienia kontroli militarnej nad terytorium Ukrainy w celu wykorzystania jej jako trampoliny do zastraszania Rosji – oświadczył Ławrow na konferencji prasowej w Kairze odnosząc się do koncepcji umieszczenia wojsk NATO w Ukrainie po zakończeniu wojny. Szef rosyjskiego MSZ przebywa z wizytą w Egipcie w związku z obradami konferencji poświęconej partnerstwu Rosji i Afryki.
Ławrow: Rozmowy ws. Ukrainy bez Europy
Ławrow odniósł się także do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który stwierdził po spotkaniu Rady Europejskiej, że należy poszukiwać możliwości bezpośrednich rozmów z Rosją.Jeśli Macron chce rozmawiać, to nasz prezydent nieraz podkreślał, że zawsze jest otwarty na kontakt – powiedział szef rosyjskiego MSZ.
Stwierdził też, że trwający dialog rosyjsko-amerykański w sprawie zakończenia wojny "nie wymaga pomocy" ze strony krajów europejskich. Komentując trwające rozmowy na temat planu pokojowego, Siergiej Ławrow powiedział, że Rosja nie dysponuje jak na razie informacjami na temat rozmów pomiędzy przedstawicielami krajów europejskich, Ukrainy i USA.
Marcon: Europa chce wejść do dyskusji z Putinem
Prezydent Francji Emmanuel Macron, cytowany przez amerykański portal Bloomberg w piątek, powiedział, że Europa powinna znaleźć sposób na bezpośrednie interakcje z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.
My – Europejczycy i Ukraińcy – mamy interes w tym, aby znaleźć sposób, aby znowu wejść do tej dyskusji z Putinem we właściwy sposób. Inaczej rozmawiamy między sobą, a negocjatorzy sami rozmawiają z Rosjanami – powiedział Macron, zwracając uwagę, że kuluarowe rozmowy nie powinny odbywać się bez udziału krajów europejskich. Zdaniem francuskiego prezydenta, albo pokój uda się osiągnąć w ramach trwających rozmów, albo "znajdziemy sposób dla Europejczyków, aby znów podjąć dialog z Rosją – w przejrzystej formie i we współpracy z Ukrainą".
