Poinformował, że ukraińska ekipa aktywnie współpracuje z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, a w tych dniach odbędą się kolejne spotkania obu delegacji. Ukraińska delegacja jest teraz w drodze do Stanów Zjednoczonych i oczekujemy, że będzie więcej jasności zarówno w sprawie tych dokumentów, które faktycznie przygotowaliśmy już ze stroną amerykańską, jak i w sprawie odpowiedzi Rosji na tę pracę dyplomatyczną, która trwa – poinformował Zełenski.

Wyjaśnił, że szczegółowego omówienia dotyczą pewne materiały w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. "Jak powiedział, jeśli wszystko zostanie dopracowane, możliwe będzie podpisanie umów podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w przyszłym tygodniu. Jednak konieczne jest, by gwarancje bezpieczeństwa były stałe i żeby Ukraina miała stałe wsparcie finansowe" – napisała agencja Interfax-Ukraina.

Ukraina gotowa do zawarcia pokoju

Zełenski ponownie zapewnił, że Ukraina gotowa jest do zawarcia pokoju.Ogólnie zrozumiałe jest, że USA chcą zakończyć wojnę jutro. A my chcemy tego już dziś. I rozumiemy, że odkładanie podpisania porozumień pokojowych i zakończenia wojny znajduje się po stronie Rosji – oświadczył.

Szef państwa ukraińskiego wypowiedział się na wspólnej konferencji prasowej ze składającym wizytę w Kijowie prezydentem Czech Petrem Pavlem. Pavel powiadomił, że rozmawiał z Zełenskim m.in. o warunkach porozumienia pokojowego. Uważam, że Ukraina zrobiła bardzo wiele na drodze do zaproponowania rozwiązania, które byłoby możliwe do przyjęcia. Uważam, że zawiera ono również szereg bolesnych ustępstw, które Ukraina musi podjąć i jest gotowa to zrobić pod warunkiem, że doprowadzi to do pokoju – zaznaczył.

Presja ekonomiczna na Rosję

Według prezydenta Czech konieczne jest podjęcie wspólnych wysiłków, "aby cała ta praca, która została wykonana podczas przygotowywania tych dokumentów, nie poszła na marne, ponieważ Rosja natychmiast ją odrzuci".Rosja będzie odrzucać, dopóki nie zaczniemy wywierać wspólnej presji. Ta presja może dziś mieć charakter przede wszystkim zarówno ekonomiczny, jak i polityczny– podkreślił Pavel.

W środę prezydent USA Donald Trump ocenił w wywiadzie dla agencji Reutera, że Władimir Putin jest gotowy do zawarcia układu pokojowego, lecz przeszkodą jest prezydent Ukrainy. Myślę, że Putin jest gotowy do zawarcia układu. Myślę, że Ukraina jest mniej gotowa - powiedział. Dopytywany, co stoi na przeszkodzie, odparł: Zełenski. Musimy skłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się zgodził.