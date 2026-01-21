Kijów bez ciepła i prądu

- Drodzy Państwo, wracając do domu przez Warszawę nie mogłem nie podziękować Państwu za pomoc i wsparcie. Ukraina przechodzi bardzo ciężką zimę i Wy jesteście z nami w tych trudnych okolicznościach – powiedział w krótkim nagraniu, opublikowanym na stronie ukraińskiej ambasady w Warszawie.

Sybiha zwrócił się z podziękowaniami do każdej polskiej rodziny, każdej osoby o otwartym sercu i całego społeczeństwa polskiego.

"Polska ponownie stała się liderem pomocy"

- W 2022 roku świat podziwiał Polskę, biorąc jako przykład, jak działać w warunkach wojny i kryzysu. Dzisiaj Polska ponownie stała się liderem pomocy, przekładem solidarności i skutecznej mobilizacji – podkreślił.

Zaznaczył, że Polacy nie tylko wpłacają gotówkę na pomoc dla zamarzającego po rosyjskich atakach Kijowa. Do ukraińskiej ambasady w Warszawie zgłaszają się także osoby, gotowe przekazać swój własny sprzęt, m.in. agregaty prądotwórcze – powiedział dyplomata.

- Takie ludzkie wsparcie pokazuje prawdziwy stosunek narodu polskiego do Ukrainy. Inne kraje ponownie biorą przykład z Polski. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za taką pomoc oraz za ciepło, które ogrzewa nas w najciemniejszych chwilach. Razem jesteśmy niepokonani – podsumował minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Wpis ukraińskiego bloggera

W niedzielę ukraiński bloger, wolontariusz i influencer z miasta Dniepr, Ihor Laczenkow, autor popularnego kanału Telegram z 1,5 milionem obserwujących, napisał post na platformie X z podziękowaniami za zbiórkę i wezwał Ukraińców do napisania słów wdzięczności dla Polaków pod jego wpisem.

„Bardzo dziękuję Polakom za tę pomoc — jest ona niezwykle cenna w takiej chwili” - przekazał Laczenkow. Pod jego wpisem zebrało się ponad 700 komentarzy, w których czytamy: „Dziękujemy naszym polskim przyjaciołom, którzy nas wspierali i nadal wspierają”, „Dziękujemy bardzo narodowi polskiemu. Jesteśmy z Wami, a Wy jesteście z nami. Bardzo Was szanujemy i doceniamy za okazaną pomoc – każdy Polak, do którego to jest napisane, doskonale to zrozumie”, „Jestem szczerze wdzięczny Polakom, aż do łez, bardzo wdzięczny!”, „Kiedy tracimy nadzieję, przychodzą tacy ludzie jak Polacy. Dziękujemy, że mimo wszystko nas wspieracie”.

Zbiórka dla Ukraińców

W ciągu sześciu dni trwania zbiórki włączyło się do niej ponad 40 tys. osób. Fundacja „Stand with Ukraine” zwiększyła cel zbiórki do 5 milionów złotych.

„Dla nas wszystkich wiadomości o zaangażowaniu naszych sąsiadów i przyjaciół z Polski w zbiórkę na generatory dla Ukrainy »Ciepło z Polski dla Kijowa« mają bardzo ważne znaczenie. Zwłaszcza teraz, w czasie mrozów i nieustającego rosyjskiego terroru rakietowego” - napisał Sybiha na początku tygodnia na platformie X. Jak akcentował, to wyraz prawdziwej solidarności, człowieczeństwa i wsparcia „w czasach, gdy ciepło i światło oznaczają bezpieczeństwo i

Z Kijowa Jarosław Junko