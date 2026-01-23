Rosyjskie stanowisko w tej sprawie jest dobrze znane: armia ukraińska powinna opuścić Donbas. To bardzo ważny warunek – oznajmił Pieskow, odnosząc się do rozmów pokojowych dotyczących zakończenia wojny z Ukrainą.

Negocjacje w piątek i być może także w sobotę

Rzecznik Kremla zwrócił uwagę, że są także "inne niuanse", które będą omawiane w czasie trójstronnych rozmów w ZEA.

Rzecznik przywódcy Rosji Władimira Putina zapowiedział, że rozmowy z udziałem delegacji USA, Rosji i Ukrainy w Abu Zabi będą odbywać się w piątek i, o ile okaże się to konieczne, także w sobotę. Stronę rosyjską w ramach grupy roboczej, zajmującej się kwestiami bezpieczeństwa, mają reprezentować przedstawiciele sił zbrojnych.

Spotkanie Kiriłła Dmitrijewa ze Steve'em Witkoffem

W czasie nadchodzących rozmów planowane jest także spotkanie specjalnego przedstawiciela prezydenta Rosji ds. inwestycji i współpracy gospodarczej, Kiriłła Dmitrijewa, ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA, Steve'em Witkoffem.

Trump: Zarówno Zełenski, jak Putin idą na ustępstwa

Prezydent USA Donald Trump powiedział natomiast w drodze powrotnej ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii, że w jego ocenie zarówno Zełenski, jak Putin "idą na ustępstwa, by zakończyć" wojnę.