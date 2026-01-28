Według ekspertów CSIS tylko w 2025 roku straty wojsk rosyjskich to 425 tys. zabitych i rannych, średnio około 35 tys. miesięcznie. Od początku wojny poległo 315 tys. żołnierzy rosyjskich.

Amerykanie: Te liczby są porażające

Te liczby są porażające. Żadne mocarstwo światowe nie poniosło takich strat w żadnej wojnie od czasów II wojny światowej – ocenili analitycy CSIS. W wojnie koreańskiej poległo 54,4 tys. amerykańskich żołnierzy. W Wietnamie zginęło ich 47,3 tys., 2,4 tys straciło życie podczas operacji w Afganistanie, a 4,4 tys. w Iraku - podkreślili.

Reklama

Na Ukrainie armia rosyjska straciła 17 razy więcej żołnierzy niż armia radziecka w Afganistanie, 11 razy więcej niż podczas obu wojen czeczeńskich oraz ponad pięć razy więcej, niż liczba poległych we wszystkich zarówno rosyjskich jak radzieckich wojnach toczonych po II wojny światowej.

Amerykanie: Ofiary Rosji a Ukrainy to 2,5:1

Reklama

Liczba rosyjskich ofiar na polu walki jest znacznie większa niż liczba ofiar po stronie ukraińskiej – stosunek ten wynosi około 2,5:1 lub 2:1. Straty ukraińskie prawdopodobnie wyniosły od 500 tys. do 600 tys. zabitych, rannych i zaginionych.

Problemy gospodarki wojennej Rosji

Rosyjska gospodarka wojenna również stoi w obliczu poważnych problemów. Eksport wyrobów przemysłowych i towarów high-tech jest ograniczony, a Rosja prawdopodobnie nadal będzie pozostawać w tyle w dziedzinie nowych technologii - ocenili analitycy CSIS. Ich zdaniem prawdopodobieństwo, że Rosja w najbliższej przyszłości ponownie zintegruje się z globalnym handlem i systemem finansowym jest niewielkie.

Niektóre dane sugerują, że w Rosji nastąpił znaczny spadek poparcia społecznego dla wojny z Ukrainą. Według jednego z sondaży, pochodzącego z maja 2023 roku, 57 proc. Rosjan uważało, że większość osób z ich najbliższego otoczenia popiera wojnę; 39 proc. oceniło przeciwnie. Jednak gdy ponownie postawiono te same pytania respondentom w październiku 2025 r, to okazało się, że liczby się odwróciły: 55 proc. uczestników badania było przekonanych, że większość osób z ich najbliższego otoczenia sprzeciwia się wojnie, a 45 proc. oceniło, że większość otoczenia ją popiera - stwierdzili analitycy w opublikowanym we wtorek raporcie.