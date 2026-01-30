Donald Trump oświadczył, że Putin zgodził się powstrzymać od ostrzału Kijowa i innych ukraińskich miast przez tydzień z powodu trwających w Europie mrozów. Nie podał, kiedy ten okres upłynie.

Rzecznik Kremla odpowiadając w piątek na pytania dziennikarzy, nie wskazał zimowej pogody jako czynnika. Prezydent Trump rzeczywiście zwrócił się do prezydenta Putina z osobistą prośbą o wstrzymanie ataków na Kijów przez tydzień do 1 lutego, aby stworzyć sprzyjające warunki do negocjacji – powiedział Pieskow.

Pieskow potwierdza

Poproszony o potwierdzenie, że Putin wyraził zgodę, oświadczył: Tak, oczywiście, była osobista prośba prezydenta Trumpa. Nie jest jasne, czy Pieskow używał słowa "Kijów" wyłącznie w odniesieniu do stolicy, w której setki mieszkań zostało po rosyjskich atakach pozbawionych ogrzewania i prądu, czy też do całego kraju - pisze Reuters.

Reklama

Ukraina zadeklarowała, że jeśli Rosja zrezygnuje z ataków na infrastrukturę energetyczną kraju w okresie mroźnej pogody, będzie gotowa zrewanżować się tym samym. Kolejna runda trójstronnych rozmów pokojowych między Rosją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi miała się odbyć w niedzielę w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek, że data lub miejsce mogą ulec zmianie.

Reklama

Putin znów uderzył w Ukrainę

Dzień po ogłoszeniu "rozejmu energetycznego" Putin znów uderzył w Ukrainę. Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały o zniszczeniu lub unieszkodliwieniu 80 rosyjskich środków walki powietrznej, których użyto w zmasowanym ataku na ten kraj.

Rosjanie użyli do ataków jednej rakiety balistycznej Iskander-M oraz 111 dronów uderzeniowych m.in. tym typu Shahed, Gerbera i Italmаs. Nadlatywały one z terenów Federacji Rosyjskiej oraz okupowanych terenów obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy – wyjaśniono w komunikacie.