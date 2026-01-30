Uczestnicy badania odpowiedzieli na pytanie: które z państw europejskich najbardziej pomaga Ukrainie w sferze wojskowej? Większość - 32 proc. - wskazało na Wielką Brytanię. Na drugim miejscu są Niemcy (29 proc. Ukraińców). Polska znalazła się na trzecim miejscu – nasz kraj wskazało 14 proc. ankietowanych. Kolejna jest Francja z 4-proc. wynikiem. Opcję "trudno powiedzieć" wybrało 13 proc. osób. Wyniki badania publikuje "Rzeczpospolita".

W grudniu 2024 r. kolejność była ta sama: zapytano wówczas, które z europejskich państw najbardziej pomogło Ukrainie w obu obszarach (wojskowym i humanitarnym). Na pierwszym miejscu znalazła się Wielka Brytania (34 proc.), na drugim Niemcy (29 proc.), a na trzecim Polska (23 proc.).

Największa pomoc humanitarna dla Ukrainy?

Kolejne pytanie brzmiało: który europejski kraj zapewnia największą pomoc humanitarną? 25 proc. zapytanych o zdanie Ukraińców odpowiedziało, że Niemcy, zaś 23 proc. uważa, że Polska. Na Wielką Brytanię wskazało 11 proc. ankietowanych. Opcję "trudno powiedzieć" wybrało 26 proc.

Jakich polskich polityków cenią Ukraińcy?

Spośród polskich polityków uczestnicy badania "bardzo pozytywny" lub "raczej pozytywny" (łącznie 47 proc.) stosunek mają do premiera Donalda Tuska. Dalej plasują się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (37 proc.) i prezes PiS Jarosław Kaczyński (25 proc.).

Polska słabo się promuje

Niemcy są mistrzami świata w autopromocji. Brytyjczycy zaś mocno zaznaczają swoją obecność na Ukrainie – są lepsi w maratony, podczas gdy my wyspecjalizowaliśmy się w sprincie. Polskie władze pomagają, ale wraz ze wzrostem postaw sceptycznych niekoniecznie się tym chwalą. Poza tym nasze zasoby są na wyczerpaniu: nasz przemysł obronny nie jest w stanie produkować tyle, co niemiecki – powiedział „Rzeczpospolitej” Bartosz Cichocki, do 2023 r. ambasador RP w Kijowie.

Badanie na zlecenie Centrum Mieroszewskiego zrealizowała w Ukrainie pracownia Info Sapiens (próba 1010; wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo – CATI). Dane zebrała w listopadzie ubiegłego roku.

Do tej pory Ukraina otrzymała ponad 300 mld euro od co najmniej 41 krajów, w formie pomocy wojskowej, humanitarnej lub finansowej, jak podaje niemiecki think tank Kiel Institute for the World Economy.

Stany Zjednoczone wydały na Ukrainę 130,6 mld dolarów (111,28 mld euro), co stanowi 37 proc. całkowitego wsparcia rządowego dla tego rozdartego wojną kraju. Europa wniosła jednak jeszcze większy wkład: w sumie 138 mld euro, łącząc pomoc na szczeblu unijnym z dwustronnymi wkładami poszczególnych krajów we wspólnocie i poza nią.

W Europie najbardziej Ukrainie pomagają Niemcy (21,29 mld euro), Wielka Brytania (18,61 mld euro), Holandia (10,89 mld euro) i Francja (7,56 mld euro) wyróżniają się jako najwięksi darczyńcy. Na drugim końcu skali znalazły się Węgry, Słowenia i Grecja, które przekazały od 0,05 mld euro do 0,15 mld euro. Polska przekazała prawie 5,5 mld euro i plasuje się pod tym względem na 11. pozycji na świecie.

Jeśli chodzi o produkt krajowy brutto, to największą część swojego PKB Ukrainie przekazała w formie pomocy dwustronnej Dania (3 proc. PKB). Na drugim miejscu znajduje się Estonia (2,8 proc. PKB), a na trzecim Litwa (2,3 proc.). Niemcy, które przekazały Ukrainie niecałe 0,7 proc. PKB, plasują się na 14. miejscu na świecie, a Polska na 9. miejscu (0,9 proc. PKB).