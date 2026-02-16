Patriarcha Moskwy i Całej Rusi Cyryl I w kazaniu na święto Ofiarowania Pańskiego zaapelował do wiernych, by nie modlili się o podwyżkę wynagrodzenia, poprawę sytuacji materialnej ani awans zawodowy. Zamiast tego zalecił kierować modlitwy “w intencji wiary” oraz “relacji z bliskimi”.

Ostre słowa patriarchy Cyryla I

"Nie należy modlić się o coś, co po prostu nie przystoi, by zostało spełnione: »zwiększ pensję«, »pomóż zostać szefem«, »pomóż kupić dom, samochód, wyjechać na wakacje«” – powiedział Cyryl. Wyjaśnił, że modlitwy zawierające podobne prośby nie zostaną wysłuchane. "To się nie uda, na takie prośby niebo nie odpowiada" - powiedział prawosławny duchowny, którego cytuje Biełsat. Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wyjaśnił, że modlitwy do Bogurodzicy powinny dotyczyć »tego, co najważniejsze« - życia, wiary oraz relacji z bliskimi, dziećmi i rodzicami.

Patriarcha Cyryl I - wielbiciel luksusu

W kwietniu 2025 roku, podczas Wielkanocy, patriarcha Cyryl wezwał wiernych do modlitwy i pracy na rzecz “sprawiedliwego i trwałego pokoju na historycznej Rusi” oraz zachowania “duchowej jedności”. Śledztwa niezależnych rosyjskich i międzynarodowych mediów przez lata zwracały uwagę na domniemane aktywa i styl życia samego patriarchy Cyryla (świeckie imię: Władimir Gundiajew) - podkreśla Biełsat. W publikacjach wspominano o luksusowych nieruchomościach w Moskwie i poza nią, rezydencjach, dostępie do jachtów i prywatnych samolotów, a także drogich zegarkach i przedmiotach luksusowych. Rosyjski Kościół Prawosławny oraz sam patriarcha publicznie odrzucali zarzuty o osobiste wzbogacenie się.

Patriarcha Moskwy wspiera Putina

Patriarcha Moskwy i Rosji Cyryl wspiera prezydenta Rosji Władimira Putina. W ub.r. stwierdził, że Putin jest "przykładem dobrego chrześcijanina". To nie jedyne bulwersujące słowa prawosławnego duchownego. Cyryl w archiwach KGB widnieje jako agent "Michajłow". Jest on uznawany za zwolennika obecnej, brutalnej polityki Kremla, a dając jej błogosławieństwo duchownego, uwiarygadnia działania Putina w oczach zwykłych Rosjan.