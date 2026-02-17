W Liptowskiej Osadzie na Słowacji doszło do zderzenia ciężarówki i autokaru jadącego z Krakowa do Budapesztu. Kilka osób zostało rannych. Kierowca autokaru poniósł śmierć. Informację przekazał RTVS, słowacki publiczny nadawca.

Autokar stanął w płomieniach

Do wypadku doszło we wtorek wczesnym rankiem. Autokar jadący z Krakowa do Budapesztu przewoził około 30 pasażerów, głównie narodowości polskiej. Po zderzeniu z ciężarówką zapalił się. Jak relacjonują lokalne media, kierowca autobusu zginął w pożarze.

Natychmiastowa akcja ratownicza

Z relacji kierowcy ciężarówki wynika, że autobus nadjechał z naprzeciwka, próbował go ominąć i zjechał z drogi. 16 funkcjonariuszy HaZZ z Rużomberka, Martina i Bańskiej Bystrzycy interweniowało, mając do dyspozycji osiem jednostek sprzętu - podało Centrum Operacyjne Regionalnej Dyrekcji HaZZ w Żylinie.