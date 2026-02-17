Wcześniej Watykan informował , że otrzymał od amerykańskiej administracji zaproszenie do Rady Pokoju. Kardynał Parolin powiedział dziennikarzom w Rzymie: "Watykan nie przystąpi do Rady Pokoju w sprawie Strefy Gazy".

Watykan o "puntach krytycznych"

Następnie sekretarz stanu odnotował, że Włochy będą miały status obserwatora. Potwierdził to we wtorek szef dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani. "Ważne jest to, że próbuje się udzielić odpowiedzi, ale według nas są zastrzeżenia, które trzeba wyjaśnić" - zaznaczył kardynał Parolin. Watykański sekretarz stanu oświadczył: "Są punkty, które budzą nasze wątpliwości; punkty krytyczne, które będą wymagały wyjaśnień".

Pierwsze spotkanie Rady Pokoju już w czwartek

Pierwsze spotkanie Rady Pokoju, utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa odbędzie się w czwartek w Waszyngtonie.