Zgromadzenie Ekspertów wybrało w niedzielę nowego najwyższego przywódcę Iranu. Zastąpi zabitego w amerykańsko-izraelskich nalotach Alego Chameneia - przekazali irańskim mediom trzej członkowie tego ciała. Nazwiska nowego najwyższego przywódcy na razie nie ujawniono.
Wybrano najbardziej odpowiedniego kandydata, zatwierdzonego przez większość członków Zgromadzenia Ekspertów – powiedział Mohsen Hejdari, przedstawiciel prowincji Chuzestan w Zgromadzeniu Ekspertów, cytowany przez agencję Isna.
Oficjalne potwierdzenie
Inny członek tego gremium Mohammad Mehdi Mirbageri potwierdził w nagraniu opublikowanym przez agencję Fars, że "podjęto (...) decyzję odzwierciedlającą stanowisko większości".
Chamenei zginął w pierwszym dniu ataku USA i Izraela na Iran
hamenei, który pełnił funkcję najwyższego przywódcy polityczno-duchowego kraju od 1989 r., został zabity 28 lutego, w pierwszym dniu nalotów USA i Izraela na Iran.
