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Nowe rewelacje Trumpa. Media nie dają wiary: Mówił to już 37 razy

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:14
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Donald Trump
Donald Trump/PAP Archiwalny
Prezydent USA Donald Trump, cytowany we wtorek przez agencję AP, powiedział dziennikarzom, że istnieje duża szansa na podpisanie porozumienia z Iranem w ciągu dwóch-trzech najbliższych dni. Jesteśmy "bardzo blisko" zawarcia "bardzo dobrej" umowy – zapewnił. Tymczasem telewizja CNN wyliczyła, że Trump mówił to już... 37 razy.

Mamy duże szanse na podpisanie umowy w ciągu dwóch lub trzech dni – powiedział Donald Trump w poniedziałek wieczorem po finałowym meczu NBA w Nowym Jorku. Jesteśmy bardzo blisko zawarcia bardzo, bardzo dobrej, silnej, potężnej umowy.

Porozumienie z Iranem bez szczegółów

Gdybyśmy ich zbombardowali – co moglibyśmy zrobić z łatwością – gdybyśmy bombardowali ich przez kolejne dwa lub trzy tygodnie, nie zostałoby im nic. Ale Cieśnina (Ormuz – PAP) nie zostałaby otwarta przez całe miesiące. Zginęłoby bardzo wielu ludzi – powiedział Trump.

Prezydent nie ujawnił żadnych szczegółów na temat porozumienia z Iranem, nie wyjaśnił też powodów swojej optymistycznej oceny – zauważyła AP.

CNN: Trump mówił to samo już 37 razy

Stacja CNN wyliczyła, że od początku wojny 28 lutego do poniedziałku włącznie Trump 37 razy zapewniał, że jest bliski zawarcia umowy z Iranem.

Mediatorzy, wśród których prym wiedzie Pakistan, od tygodni próbują doprowadzić do zawarcia umowy między USA a Iranem, która zakończyłaby obecny konflikt. Zarówno Teheran, jak i Waszyngton zajęły jednak twarde stanowiska – przypomniała AP.

Twarde stanowiska USA i Iranu

Stany Zjednoczone chcą, by Iran zrezygnował ze swoich zapasów wysoko wzbogaconego uranu, czego Iran odmawia, domagając się ze swej strony złagodzenia sankcji. Żąda też od USA uwolnienia swoich zamrożonych aktywów jeszcze przed zawarciem ostatecznego porozumienia kończącego wojnę, na co z kolei nie zgadza się Trump. Iran dąży też do przejęcia na stałe kontroli nad Cieśniną Ormuz, która stanowi ważny szlak dla eksportu paliw z Zatoki Perskiej, i zamierza pobierać opłaty od statków pokonujących tę trasę.

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Źródło PAP
Tematy: IranDonald TrumpUSAcieśnina Ormuz
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oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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