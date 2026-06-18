Izrael zrywa kontakty z Kają Kallas. Obrazili się na porównanie do RPA

"Pani Kaja Kallas (...) od pewnego czasu działa obsesyjnie i rażąco niesprawiedliwie wobec państwa Izrael. W ostatnim czasie pojawiła się publikacja (według której Kallas – PAP) podczas wizyty w Meksyku porównała Izrael do rasistowskiego reżimu apartheidu, jaki istniał w RPA" - napisał Saar na X.
Zerwanie kontaktów Izraela z Kają Kallas
Jak dodał, dotychczas Kallas publicznie nie zdementowała tych doniesień. Oświadczył, że jako minister spraw zagranicznych nie ma wyboru i zrywa wszelkie kontakty z Kallas, dopóki nie wycofa się ona z tej wypowiedzi.
Wypowiedź za zamkniętymi drzwiami
O słowach szefowej unijnej dyplomacji 12 czerwca poinformował portal Euractiv. Jak podał, wypowiedź ta padła na spotkaniach za drzwiami zamkniętymi z przedstawicielami rządu Meksyku. Kallas podróżowała do Meksyku w dniach 20-22 maja w ramach delegacji wysokiego szczebla UE.
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.