Izrael zrywa kontakty z Kają Kallas. Obrazili się na porównanie do RPA

"Pani Kaja Kallas (...) od pewnego czasu działa obsesyjnie i rażąco niesprawiedliwie wobec państwa Izrael. W ostatnim czasie pojawiła się publikacja (według której Kallas – PAP) podczas wizyty w Meksyku porównała Izrael do rasistowskiego reżimu apartheidu, jaki istniał w RPA" - napisał Saar na X.

Zerwanie kontaktów Izraela z Kają Kallas

Jak dodał, dotychczas Kallas publicznie nie zdementowała tych doniesień. Oświadczył, że jako minister spraw zagranicznych nie ma wyboru i zrywa wszelkie kontakty z Kallas, dopóki nie wycofa się ona z tej wypowiedzi.

Ms. @kajakallas, the EU High Rep. for Foreign Affairs and Security Policy, has for some time now been acting obsessively and with blatant unfairness toward the State of Israel.



Recently, it was published that during her visit to Mexico, she compared Israel to the racist… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 18, 2026 Rozwiń

Wypowiedź za zamkniętymi drzwiami

O słowach szefowej unijnej dyplomacji 12 czerwca poinformował portal Euractiv. Jak podał, wypowiedź ta padła na spotkaniach za drzwiami zamkniętymi z przedstawicielami rządu Meksyku. Kallas podróżowała do Meksyku w dniach 20-22 maja w ramach delegacji wysokiego szczebla UE.