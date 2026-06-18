Konsul generalny w Rzymie Bartosz Skwarczyński powiedział: Ambasada RP rozpoczyna działania informacyjne w ramach kampanii: Bezpieczne wakacje we Włoszech. W związku z nadejściem fali upałów publikujemy pierwsze informacje dla turystów. Tak zaczynamy w tym sezonie letnim nasze działania prewencyjne i ostrzegawcze.

Dodał następnie: Będziemy regularnie, co tydzień podawać przydatne informacje.

Komunikat ambasady: Nowa, ogromna kopuła we Włoszech

Na profilach ambasady na portalach społecznościowych pojawił się w czwartek następujący komunikat: "Nowa, ogromna kopuła we Włoszech. Niestety, miłośnicy architektury będą zawiedzeni. Kopuła gorąca (Cupola di calore), utworzona przez masy zwrotnikowego powietrza znad Sahary, już w najbliższy weekend przykryje północne i środkowe Włochy oraz Sardynię. Temperatury sięgną nawet 39 stopni Celsjusza” .

Następnie ambasada zwróciła się do polskich turystów: Wasz plan zwiedzania wzbogacą tropikalne noce i wysoka wilgotność powietrza. W przeciwieństwie do imponujących kopuł rzymskiego Panteonu czy florenckiej Katedry Santa Maria del Fiore, ta nie przyniesie cienia i chwili wytchnienia. Do jej wizyty należy się odpowiednio przygotować.

Ambasada zaapelowała: "Nie zapomnijcie o: butelce wody - w jej bieżącym uzupełnianiu przydatne będą fontanny i kraniki z darmową wodą pitną dostępne w wielu miastach; o nakryciu głowy, kremie z wysokim filtrem UV”.

Apel ambasady do turystów

„Turyści, zachowajcie ostrożność – ten upał może być nie tylko męczący, ale i niebezpieczny! W razie przeciwwskazań medycznych nie przeceniajcie swoich możliwości – unikajcie godzin południowych i uważnie obserwujcie swój organizm. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze”- wezwała polska ambasada.

Poradziła również turystom, aby śledzili mapę alertów pogodowych na stronie włoskiego Ministerstwa Zdrowia: https://www.salute.gov.it/.../bollettini-sulle-ondate.../