Dziennik Gazeta Prawana logo

Nowa, ogromna "kopuła gorąca" we Włoszech. Ważny komunikat ambasady dla Polaków

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
28 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Sycylia, Włochy
Upały do 39 stopni we Włoszech. Ważny komunikat ambasady dla Polaków/ShutterStock
W związku z nadejściem fali upałów do Włoch, nazwanej "kopułą gorąca” i temperaturami, które mają wzrosnąć do prawie 40 stopni, ambasada RP w Rzymie opublikowała ostrzeżenia, informacje i praktyczne rady dla polskich turystów. Polska placówka dyplomatyczna będzie regularnie przekazywać kolejne komunikaty.

Konsul generalny w Rzymie Bartosz Skwarczyński powiedział: Ambasada RP rozpoczyna działania informacyjne w ramach kampanii: Bezpieczne wakacje we Włoszech. W związku z nadejściem fali upałów publikujemy pierwsze informacje dla turystów. Tak zaczynamy w tym sezonie letnim nasze działania prewencyjne i ostrzegawcze.

Dodał następnie: Będziemy regularnie, co tydzień podawać przydatne informacje.

Komunikat ambasady: Nowa, ogromna kopuła we Włoszech

Na profilach ambasady na portalach społecznościowych pojawił się w czwartek następujący komunikat: "Nowa, ogromna kopuła we Włoszech. Niestety, miłośnicy architektury będą zawiedzeni. Kopuła gorąca (Cupola di calore), utworzona przez masy zwrotnikowego powietrza znad Sahary, już w najbliższy weekend przykryje północne i środkowe Włochy oraz Sardynię. Temperatury sięgną nawet 39 stopni Celsjusza” .

Następnie ambasada zwróciła się do polskich turystów: Wasz plan zwiedzania wzbogacą tropikalne noce i wysoka wilgotność powietrza. W przeciwieństwie do imponujących kopuł rzymskiego Panteonu czy florenckiej Katedry Santa Maria del Fiore, ta nie przyniesie cienia i chwili wytchnienia. Do jej wizyty należy się odpowiednio przygotować.

Ambasada zaapelowała: "Nie zapomnijcie o: butelce wody - w jej bieżącym uzupełnianiu przydatne będą fontanny i kraniki z darmową wodą pitną dostępne w wielu miastach; o nakryciu głowy, kremie z wysokim filtrem UV”.

Apel ambasady do turystów

Turyści, zachowajcie ostrożność – ten upał może być nie tylko męczący, ale i niebezpieczny! W razie przeciwwskazań medycznych nie przeceniajcie swoich możliwości – unikajcie godzin południowych i uważnie obserwujcie swój organizm. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze”- wezwała polska ambasada.

Poradziła również turystom, aby śledzili mapę alertów pogodowych na stronie włoskiego Ministerstwa Zdrowia: https://www.salute.gov.it/.../bollettini-sulle-ondate.../

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: pogodawłochyturyściupał
Powiązane
Jak pomóc psu i kotu przetrwać upały? Wielu właścicieli nadal popełnia ten błąd
Jak pomóc psu i kotu przetrwać upały? Wielu właścicieli nadal popełnia ten błąd
Sałatka z arbuzem i fetą. Absolutny hit na upały
Sałatka z arbuzem i fetą. Absolutny hit na upały
Egipt
To najpopularniejszy kierunek Polaków w tym sezonie. Pogoda drastycznie zaskoczy. Blisko 50 stopniowy upał
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAfera w Szpitalu Południowym. "Cały zarząd odwołany" »
Zobacz
|
Adam Małysz
Emerytura i pensja Adama Małysza. Wiemy, ile 48-latek dostaje z PZN i budżetu państwa
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni
Każdy kwiat pomidora zamieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się owocami
Trudny quiz wiedzy o PRL. Prawie każdy 50 latek może zdobyć 6/10. 75 proc. młodszych polegnie na początku
Trudny quiz wiedzy o PRL. Prawie każdy 50 latek może zdobyć 6/10. 75 proc. młodszych polegnie na początku
Nowy, oliwkowozielony elektryczny SUV Suzuki e-Vitara z czarnym dachem, ujęcie z przodu pod kątem, zaparkowany na drodze pod zachmurzonym niebem
Nowe Suzuki już w Polsce. Ma 184 KM, 10 lat gwarancji i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Od 18 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Nowe zestawienie cen
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj