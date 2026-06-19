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"Berlin się na to nie zgodzi". Kanclerz Niemiec o propozycji nowego budżetu UE

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 11:29
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Merz
"Berlin się na to nie zgodzi". Kanclerz Niemiec o propozycji nowego budżetu UE/PAP/EPA
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ocenił w piątek, że przedłożona propozycja nowego budżetu UE jest "abstrakcyjnie wysoka", i powtórzył, że Berlin nie zgodzi się na dalsze zadłużanie Unii. Wieloletni budżet unijny jest głównym tematem drugiego dnia szczytu Rady Europejskiej w Brukseli.

Merz powiedział dziennikarzom przez rozpoczęciem drugiego dnia obrad Rady Europejskiej w Brukseli, że jest istotne, by decyzja w sprawie nowego budżetu UE zapadła jeszcze w tym roku, bo to pozwoli zaplanować wydatki Unii. Polityk ocenił jednak, że zaprezentowana dotąd propozycja budżetu jest "abstrakcyjnie wysoka".

Te liczby muszą zostać obniżone. Trzeba przedstawić nową propozycję. A potem musimy porozmawiać o strukturze dochodów i wydatków, ponieważ możemy wydać tylko tyle pieniędzy, ile faktycznie mamy – powiedział.

Niemcy nie chcą większego długu

Merz zapowiedział, że na zaplanowanej na piątek dyskusji o budżecie powtórzy stanowisko Niemiec, aby nie dopuścić do dalszego zadłużania się UE. Jak dodał, stanowisko Berlina podziela wiele innych stolic. Nie jest to większość krajów UE, a musimy osiągnąć jednomyślny wynik. Dlatego zakładam, że w duchu dobrej europejskiej współpracy omówimy dzisiaj tę bardzo kontrowersyjną kwestię, ale zrobimy to w taki sposób, aby w drugiej połowie 2026 roku dojść do wspólnego rozwiązania – powiedział.

Merz o najtrudniejszych wyzwaniach

Szef rządu Niemiec już w czwartek, przed rozpoczęciem dwudniowego posiedzenia unijnych przywódców, zapowiedział, że Niemcy nie zgodzą się na zaciągnięcie nowego wspólnego długu przez UE. Ocenił przy tym, że rozmowy o kolejnych wieloletnich ramach finansowych będą należeć do najtrudniejszych wyzwań stojących przed Unią w najbliższych miesiącach.

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Źródło PAP
Tematy: UEFriedrich Merzbudżet
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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