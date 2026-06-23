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Kim Dzong Un straszy arsenałem nuklearnym. Chce "zdominować świat"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 09:48
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Kim Dzong Un
Kim Dzong Un/PAP/EPA
Kim Dzong Un wzywa do masowej rozbudowy arsenału nuklearnego, deklarując chęć "zdominowania świata". Przywódca Korei Północnej oskarżył Japonię o militaryzm i odradzanie się jako "państwo wojny". Agresywna retoryka maskuje jednak poważne problemy wewnętrzne reżimu: czystki w armii, pilną potrzebę ratowania energetyki oraz budowę nowych fortyfikacji na granicy z Koreą Południową.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un nakazał dalszą rozbudowę arsenału nuklearnego. Oficjalna agencja KCNA podała, że reżim dąży do "zdominowania świata" poprzez zwiększanie potencjału obronnego. Władze w Pjongjangu utrzymują, że posiadanie statusu mocarstwa nuklearnego stanowi obecnie jedyną skuteczną metodę radzenia sobie z wyzwaniami na arenie międzynarodowej.

Atak na Japonię i Zachód

Kim Dzong Un przyjął wyjątkowo ostrą retorykę wobec Japonii. Zarzucił Tokio, że wykorzystuje globalne niepokoje, aby zrzucić powojenne ograniczenia konstytucyjne i przekształcić się w "państwo wojny". Eksperci zauważają, że tak ostre słowa pod adresem Japonii padły z ust Kima po raz pierwszy, co wpisuje się w politykę Pekinu.

Przywódca nie oszczędził również Waszyngtonu i Seulu. Oskarżył USA i Koreę Południową o prowokowanie konfliktów poprzez wspólne manewry wojskowe. Kim nazwał Waszyngton "siłą hegemoniczną" i obwinił go o eskalację przemocy w Europie oraz na Bliskim Wschodzie.

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Czystki i kryzys wewnątrz kraju

Za agresywnymi hasłami kryją się poważne problemy wewnętrzne. Agencja Yonhap informuje o serii działań, które mają umocnić kontrolę reżimu:

  • Czystki w armii: Władze usunęły ze stanowiska szefa struktur partyjnych, Kima Dze Rjonga, po wykryciu korupcji w dowództwie.
  • Fortyfikacje: Kim nakazał natychmiastowe dokończenie budowy umocnień na granicy z Koreą Południową.
  • Bazy wojskowe: Reżim planuje budowę nowych baz marynarki wojennej.
  • Kryzys energetyczny: Pjongjang ogłosił awaryjny program modernizacji kopalń węgla, aby zapobiec paraliżowi energetycznemu państwa.
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Źródło PAP
Tematy: Kim Dzong UnKorea PółnocnaJaponiabroń nuklearna
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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