Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un nakazał dalszą rozbudowę arsenału nuklearnego. Oficjalna agencja KCNA podała, że reżim dąży do "zdominowania świata" poprzez zwiększanie potencjału obronnego. Władze w Pjongjangu utrzymują, że posiadanie statusu mocarstwa nuklearnego stanowi obecnie jedyną skuteczną metodę radzenia sobie z wyzwaniami na arenie międzynarodowej.

Atak na Japonię i Zachód

Kim Dzong Un przyjął wyjątkowo ostrą retorykę wobec Japonii. Zarzucił Tokio, że wykorzystuje globalne niepokoje, aby zrzucić powojenne ograniczenia konstytucyjne i przekształcić się w "państwo wojny". Eksperci zauważają, że tak ostre słowa pod adresem Japonii padły z ust Kima po raz pierwszy, co wpisuje się w politykę Pekinu.

Przywódca nie oszczędził również Waszyngtonu i Seulu. Oskarżył USA i Koreę Południową o prowokowanie konfliktów poprzez wspólne manewry wojskowe. Kim nazwał Waszyngton "siłą hegemoniczną" i obwinił go o eskalację przemocy w Europie oraz na Bliskim Wschodzie.

Czystki i kryzys wewnątrz kraju

Za agresywnymi hasłami kryją się poważne problemy wewnętrzne. Agencja Yonhap informuje o serii działań, które mają umocnić kontrolę reżimu: