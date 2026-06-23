Kim Dzong Un straszy arsenałem nuklearnym. Chce "zdominować świat"

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un nakazał dalszą rozbudowę arsenału nuklearnego. Oficjalna agencja KCNA podała, że reżim dąży do "zdominowania świata" poprzez zwiększanie potencjału obronnego. Władze w Pjongjangu utrzymują, że posiadanie statusu mocarstwa nuklearnego stanowi obecnie jedyną skuteczną metodę radzenia sobie z wyzwaniami na arenie międzynarodowej.
Atak na Japonię i Zachód
Kim Dzong Un przyjął wyjątkowo ostrą retorykę wobec Japonii. Zarzucił Tokio, że wykorzystuje globalne niepokoje, aby zrzucić powojenne ograniczenia konstytucyjne i przekształcić się w "państwo wojny". Eksperci zauważają, że tak ostre słowa pod adresem Japonii padły z ust Kima po raz pierwszy, co wpisuje się w politykę Pekinu.
Przywódca nie oszczędził również Waszyngtonu i Seulu. Oskarżył USA i Koreę Południową o prowokowanie konfliktów poprzez wspólne manewry wojskowe. Kim nazwał Waszyngton "siłą hegemoniczną" i obwinił go o eskalację przemocy w Europie oraz na Bliskim Wschodzie.
Czystki i kryzys wewnątrz kraju
Za agresywnymi hasłami kryją się poważne problemy wewnętrzne. Agencja Yonhap informuje o serii działań, które mają umocnić kontrolę reżimu:
- Czystki w armii: Władze usunęły ze stanowiska szefa struktur partyjnych, Kima Dze Rjonga, po wykryciu korupcji w dowództwie.
- Fortyfikacje: Kim nakazał natychmiastowe dokończenie budowy umocnień na granicy z Koreą Południową.
- Bazy wojskowe: Reżim planuje budowę nowych baz marynarki wojennej.
- Kryzys energetyczny: Pjongjang ogłosił awaryjny program modernizacji kopalń węgla, aby zapobiec paraliżowi energetycznemu państwa.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.