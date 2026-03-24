Łukaszenka poleci do Korei Północnej

Alaksandr Łukaszenka został zaproszony przez Kim Dzong Una do Korei Północnej. Jak informuje kancelaria prezydenta Białorusi, dyktator złoży oficjalną wizytę w tym kraju.

Wizyta Łukaszenki w Korei będzie trwała dwa dni. Zostaną "wzmocnione ramy prawne dla relacji białorusko-koreańskich" - wskazano.

Wizyta ta rozpocznie się już jutro w środę i potrwa do piątku. Kancelaria białoruskiego przywódcy wyjaśniła, że odwiedzi on Pjongjang.

"Centralnym punktem wizyty będą rozmowy obu przywódców. Planują oni omówić pełen zakres obszarów rozwoju stosunków białorusko-koreańskich, identyfikując kluczowe obszary wspólnego zainteresowania i najbardziej obiecujące projekty do wdrożenia" - informuje kancelaria.

Łukaszenka spotka się z Kim Dzong Unem

"Wizyta ma na celu wzmocnienie ram prawnych stosunków i promowanie szerszej współpracy dwustronnej" - czytamy na Polast News.

Agencja Anadolu Ajansı wskazała, że Kim Dzong Un zaprosił Łukaszenkę do Pjongjangu we wrześniu zeszłego roku podczas spotkania przywódców na paradzie wojskowej w Pekinie.