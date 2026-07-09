Dziennik Gazeta Prawana logo

Niemcy zamykają "krytyczną lukę" w swojej obronie. Merz o zakupie broni od USA

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 10:22
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Friedrich Merz
Niemcy zamykają "krytyczną lukę" w swojej obronie. Merz o zakupie broni od USA/PAP/EPA
Na szczycie NATO w Ankarze Niemcy uzgodniły ze Stanami Zjednoczonymi zakup amerykańskich pocisków manewrujących Tomahawk i rozmieszczenie ich na niemieckim terytorium - ogłosił kanclerz RFN Friedrich Merz. Jak dodał, w ten sposób Niemcy zamykają "krytyczną lukę" w swojej obronie.

W ten sposób zamykamy krytyczną lukę w naszej obronie, jednocześnie pracując nad rozwojem własnych europejskich systemów i rozmieszczeniem ich w Europie — powiedział Merz w Bundestagu.

Szczyt NATO w Ankarze

Szczyt NATO pokazał głęboki lęk Europejczyków przed prezydentem USA Donaldem Trumpem, na którym i tak nie można polegać - oceniły niemieckie media. Według komentatorów Europa musi uniezależnić się od USA i uwzględnić Ukrainę jako kluczowy element własnego bezpieczeństwa.

Portal tygodnika "Der Spiegel| pisze po zakończonym w środę szczycie w Ankarze, że Europejczycy w polityce bezpieczeństwa "kurczowo trzymają się Donalda Trumpa", a "strach przed wycofaniem się USA z NATO jest duży".

"Ameryka Trumpa nie jest już przyjacielem"

"Europa nie potrafi wyobrazić sobie bezpiecznej przyszłości bez USA. To błąd"- stwierdza portal i dodaje, że "Ameryka Trumpa nie jest już przyjacielem".

"Stałe napięcie między Trumpem a Europejczykami mogłoby zachęcić Władimira Putina do wystawienia NATO i jego gwarancji wzajemnej pomocy na próbę. I to nie dopiero w 2029 roku, jak sugerują służby wywiadowcze, lecz już dziś. Co wtedy? Czy można byłoby polegać na USA? Putin musiałby tylko zwabić Trumpa jakimś »dealem«, a ten zapewne by się wycofał. Europejczycy muszą być w stanie bronić się sami" - ostrzega "Der Spiegel".

Portal przekonuje przy tym, że Europejczycy "wcale nie są tak bezbronni, jak im się wydaje". "Francja i Wielka Brytania mają broń jądrową. A żadna inna armia nie jest zapewne ta„k doświadczona i kreatywna jak ukraińska. Ściślejsze związanie jej z resztą Europy byłoby gwarancją bezpieczeństwa dla kontynentu" - czytamy w artykule.

"NATO musi przetrwać ostatnią kadencję Trumpa"

"Der Spiegel" uważa, że zadanie "utrzymywanie Trumpa w dobrym nastroju to marnowanie energii", a Europejczycy powinni bardziej skupić się na rozwoju własnych zdolności. "Politycy i dyplomaci twierdzą, że NATO musi tylko przetrwać tę ostatnią kadencję Trumpa, a potem wszystko będzie lepiej. Mylą się. Także Ameryka po Trumpie nie będzie już angażować się na rzecz pokoju i wolności w Europie tak jak dawniej. To zadanie Europejczyków” - stawia tezę portal.

Podsumowując szczyt w Ankarze dziennik "Sueddeutsche Zeitung" stwierdza, że "gdy członkowie NATO spotykają się, to są zadowoleni, jeśli Trump od razu nie wysadzi wszystkiego w powietrze". O to chodziło także w tureckiej stolicy, o "utrzymanie prezydenta USA w dobrym nastroju, by w ten sposób po raz kolejny uratować Zachód". W ocenie "SZ" "strach przed Trumpem był obecny od początku" tegorocznego szczytu NATO.

Dziennik z Monachium poświęca swoją uwagę sekretarzowi generalnemu NATO Markowi Ruttemu. Według gazety w Europie są urzędnicy, którzy uważają podejście Holendra do Trumpa "za naganne, a wręcz upokarzające". Nazywa ją "mieszanką bezwstydnego pochlebstwa z jeszcze bardziej bezwstydnym pochlebstwem". Zarazem "SZ" przyznaje, że "kto ma do czynienia z Trumpem, musi nastawić się na niekończąc ą się, wyczerpującą, a chwilami upokarzającą próbę sił".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: NiemcyUSAFriedrich Merz
Powiązane
Cezary Tomczyk
Stała obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce. Wiceszef MON ujawnia ustalenia
Andrej Babisz
Sąsiad Polski odmawia pomocy dla Ukrainy. "Nie weźmiemy udziału"
USA, atak
Potężny atak na Iran. Amerykańskie wojsko opublikowało nagranie
oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNie żyje Bonnie Tyler. Brytyjska piosenkarka miała 75 lat »
Zobacz
|
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
Przepis na walkę z grzybicą i zmęczeniem nóg
Sposób na walkę z grzybicą stóp i zmęczeniem nóg. Wsyp tę przyprawę do miski z ciepłą wodą
poszukiwania Iwony Wieczorek
Kto zabił Iwonę Wieczorek? Jest ekspertyza ws. "wersji osobowej"
lody
Lody, lody dla ochłody. Wakacyjny QUIZ o słodyczach z PRL. Kto nie jadł, nie ma szans
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Szpital Południowy
Agenci CBA weszli do Szpitala Południowego. Jest komunikat
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj