W ten sposób zamykamy krytyczną lukę w naszej obronie, jednocześnie pracując nad rozwojem własnych europejskich systemów i rozmieszczeniem ich w Europie — powiedział Merz w Bundestagu.

Szczyt NATO w Ankarze

Szczyt NATO pokazał głęboki lęk Europejczyków przed prezydentem USA Donaldem Trumpem, na którym i tak nie można polegać - oceniły niemieckie media. Według komentatorów Europa musi uniezależnić się od USA i uwzględnić Ukrainę jako kluczowy element własnego bezpieczeństwa.

Portal tygodnika "Der Spiegel| pisze po zakończonym w środę szczycie w Ankarze, że Europejczycy w polityce bezpieczeństwa "kurczowo trzymają się Donalda Trumpa", a "strach przed wycofaniem się USA z NATO jest duży".

"Ameryka Trumpa nie jest już przyjacielem"

"Europa nie potrafi wyobrazić sobie bezpiecznej przyszłości bez USA. To błąd"- stwierdza portal i dodaje, że "Ameryka Trumpa nie jest już przyjacielem".

"Stałe napięcie między Trumpem a Europejczykami mogłoby zachęcić Władimira Putina do wystawienia NATO i jego gwarancji wzajemnej pomocy na próbę. I to nie dopiero w 2029 roku, jak sugerują służby wywiadowcze, lecz już dziś. Co wtedy? Czy można byłoby polegać na USA? Putin musiałby tylko zwabić Trumpa jakimś »dealem«, a ten zapewne by się wycofał. Europejczycy muszą być w stanie bronić się sami" - ostrzega "Der Spiegel".

Portal przekonuje przy tym, że Europejczycy "wcale nie są tak bezbronni, jak im się wydaje". "Francja i Wielka Brytania mają broń jądrową. A żadna inna armia nie jest zapewne ta„k doświadczona i kreatywna jak ukraińska. Ściślejsze związanie jej z resztą Europy byłoby gwarancją bezpieczeństwa dla kontynentu" - czytamy w artykule.

"NATO musi przetrwać ostatnią kadencję Trumpa"

"Der Spiegel" uważa, że zadanie "utrzymywanie Trumpa w dobrym nastroju to marnowanie energii", a Europejczycy powinni bardziej skupić się na rozwoju własnych zdolności. "Politycy i dyplomaci twierdzą, że NATO musi tylko przetrwać tę ostatnią kadencję Trumpa, a potem wszystko będzie lepiej. Mylą się. Także Ameryka po Trumpie nie będzie już angażować się na rzecz pokoju i wolności w Europie tak jak dawniej. To zadanie Europejczyków” - stawia tezę portal.

Podsumowując szczyt w Ankarze dziennik "Sueddeutsche Zeitung" stwierdza, że "gdy członkowie NATO spotykają się, to są zadowoleni, jeśli Trump od razu nie wysadzi wszystkiego w powietrze". O to chodziło także w tureckiej stolicy, o "utrzymanie prezydenta USA w dobrym nastroju, by w ten sposób po raz kolejny uratować Zachód". W ocenie "SZ" "strach przed Trumpem był obecny od początku" tegorocznego szczytu NATO.

Dziennik z Monachium poświęca swoją uwagę sekretarzowi generalnemu NATO Markowi Ruttemu. Według gazety w Europie są urzędnicy, którzy uważają podejście Holendra do Trumpa "za naganne, a wręcz upokarzające". Nazywa ją "mieszanką bezwstydnego pochlebstwa z jeszcze bardziej bezwstydnym pochlebstwem". Zarazem "SZ" przyznaje, że "kto ma do czynienia z Trumpem, musi nastawić się na niekończąc ą się, wyczerpującą, a chwilami upokarzającą próbę sił".