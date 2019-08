Przed nowym rządem stoi najważniejsze zadanie: wzrost gospodarczy – oświadczył Honczaruk podczas debaty nad jego kandydaturą.

Nie potrafiliśmy dotychczas uporać się z tymi, którzy przychodzą do władzy, by kraść. Musimy położyć temu kres i my to zrobimy. W moim rządzie nie będzie złodziejstwa – zapewnił nowy szef rządu.