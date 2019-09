- Celem tego wydarzenia jest przypomnienie o doniosłej, kluczowej roli chrześcijaństwa, a przede wszystkim Kościoła katolickiego, w historii Polski. Tak się złożyło, że ta historia, niezwykle burzliwa, miała jedną instytucję, która pozwoliła nam zachować ciągłość. To jest właśnie Kościół katolicki - powiedział na konferencji prasowej przed projekcją szef delegacji PiS, współprzewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) Ryszard Legutko.

Plakat zapraszający na projekcję filmów "Jan Paweł II w Małopolsce" i "Dwie Korony" o ojcu Kolbe zatytułowany został: "Tylko powiedz wszystkim - o bohaterach polskiego kościoła". Hasło to nawiązuje do głośnego filmu braci Sekielskich na temat pedofilii w Kościele "Tylko nie mów nikomu". Projekcję tego drugiego obrazu również we wtorek w Parlamencie Europejskich zorganizował lider Wiosny Robert Biedroń.

Zdaniem Kempy wyświetlenie tego filmu w PE to "kolejne uderzenie w Polskę" przez pokazanie patologii i działań, które powinny być karane, jako pełnego obrazu polskiego Kościoła. - Ci państwo mają na celu pokazanie, że wszystko to, co tam jest, to jest właśnie polski Kościół - oceniła europosłanka inicjatywę Wiosny.

Jak zaznaczyła, "Jan Paweł II w Małopolsce" i "Dwie Korony" to wspaniałe świadectwa, które pokazują wielką rolę kościoła i chrześcijaństwa nie tylko w UE. Wskazała, że pokazanie tych filmów w PE jest potrzebne wobec "potężnej, kolejnej próby odebrania dobrego imienia Kościołowi katolickiemu i wielu chrześcijanom w Polsce, Europie i na świecie".

- Tutaj w PE chcemy pokazać przykłady dwóch fantastycznych kapłanów, którzy wnieśli olbrzymi wkład w budowę chrześcijaństwa, a co za tym idzie korzeni UE - mówiła Kempa.

Wtórował jej Jaki, który przekonywał, że w PE należy przypominać o tym jak wielki wkład ma chrześcijaństwo i Kościół w rozwój nie tylko Europy, ale i świata. - Stosunkowo niedługo jestem w PE, ale widzę, że za każdym razem podczas dyskusji, które odbywają się w tym miejscu, szuka się pretekstu, aby uderzyć w Kościół, albo przedstawić chrześcijaństwo w krzywym zwierciadle - powiedział.

Na projekcję filmów zaproszeni zostali m.in. franciszkanin z Niepokalanowa ojciec Andrzej Sąsiadek oraz dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II Agata Szuta.

- Cieszę się, że Europa usłyszy o moim współbracie o Maksymilianie. To jest osoba znana z tego, że oddała życie w Auschwitz, ale to jest osoba o wiele bardziej bogata, ponieważ stworzyła bardzo wiele dzieł, dzieł miłości i dzieł, które chciały zanieść Chrystusa całemu światu przez dobro. Dobrze, żeby o tym mówić, że są ludzie święci, których powinniśmy naśladować i przez to stawiać się lepsi - przekonywał o. Sąsiadek.

Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II podkreślała, że ważne jest przypomnienie postaci papieża Polaka zwłaszcza w kontekście zbliżającej się 100. rocznicy jego urodzin. - Chcielibyśmy mówić o nim nie tylko jako o osobie, ale o jego nauczaniu - zaznaczyła Szuta.