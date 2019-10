- Ta kampania zeszła na tor, na który nie powinna schodzić. Poruszane są wątki światopoglądowe, wciągany do polityki jest Kościół katolicki. Dowiedzieliśmy się ze słów prezesa Kaczyńskiego (Jarosława - PAP), że poza Kościołem jest w zasadzie sam nihilizm – powiedział podczas konferencji wiceprezes PSL. Zaznaczył, że "od tych słów odciął się abp Wojciech Polak (metropolita gnieźnieński i prymas Polski - PAP)".

- Kościół nie powinien być wciągany do polityki. Kiedyś sam Jarosław Kaczyński powiedział o ZCHN (Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe - PAP), że "najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski prowadzi przez ZCHN". Dzisiaj można powiedzieć, że najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski prowadzi przez PiS – mówił Jarubas do ludowców.

- Wincenty Witos mówił: "baczcie, aby wasza wiara nie została wykorzystana i aby politycy dla swoich prywatnych celów nie nadużywali Kościoła i ambony". To jest pewne sacrum, które każdy z nas ma w swoim sercu, a politycy nie powinni tym wycierać swoich ust – dodał Jarubas.

Były europoseł i lider świętokrzyskiej listy PSL Czesław Siekierski podkreślił, że "jest osobą wierzącą i jako członek Kościoła, nie życzę sobie, aby mój Kościół tak angażował się w politykę". - Tym bardziej, że w przyszłości to się obróci przeciwko Kościołowi. (...) Wyrażamy obawy o przyszłość Kościoła, jeśli Kościół nie zejdzie z tej drogi, którą wytycza PiS – dodał Siekierski.

- Tak dużo zrobił dla polskości, kraju, ludzi i dla odzyskania wolności. Teraz właściwie jest zdominowany przez polityków PiS – ocenił b. europoseł.