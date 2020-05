Podpiwek kujawski to napój na bazie zbóż, koloru ciemnobrązowego, gazowany, fermentowany, słodzony i bezalkoholowy. Jego głównymi składnikami są palone ziarna jęczmienia, mielony korzeń cykorii oraz chmiel aromatyczny. Jest on produkowany w województwie kujawsko-pomorskim i sprzedawany w formie gotowego do spożycia napoju lub mieszanki w stanie suchym, do przygotowania napoju samodzielnie w domu.

Fasolia Kattavias Rodou/Lopia Kattavias Rodou są nasionami fasoli białej uprawianymi na wyspie Rodos w gminie Kattavia. Lokalni producenci nadal stosują tradycyjne techniki uprawy, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a Kattavia każdego roku obchodzi święto zupy fasolowej.

Nowe oznaczenia geograficzne dołączą do już ponad 1450 chronionych produktów, których wykaz znajduje się w bazie danych UE i których produkcja jest chroniona w UE np. przed podrabianiem. Dla konsumenta są gwarancją pochodzenia produktu z deklarowanego regionu.