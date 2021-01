Według wstępnych danych w okresie od 7 do 13 grudnia zmarło w Niemczech co najmniej 22 897 osób, tj. o 4289 i 23 proc. więcej niż średnia dla tego okresu z lat 2016-2019 - podał w piątek Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) z siedzibą w Wiesbaden. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?

Według niego wzrost ten był szczególnie dostrzegalny w silnie dotkniętej pandemią koronawirusa Saksonii, gdzie w 50. tygodniu 2020 roku liczba zgonów przekroczyła czteroletnią średnią aż o 88 proc., jak również w Turyngii (35 proc.) i Brandenburgii (34 proc.). W 49. tygodniu ubiegłego roku ogólnoniemiecka liczba zgonów przewyższyła czteroletnią średnią o 18 proc. Zmiany w strukturze wiekowej Od początku października z tygodnia na tydzień notuje się w Niemczech coraz więcej przypadków śmiertelnych wśród osób z potwierdzoną infekcją koronawirusową. Według nadzorującego walkę z epidemią Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie w 50. tygodniu zmarło 3595 takich osób, czyli o 598 więcej niż tydzień wcześniej. Jak zaznacza Destatis, do wzrostu liczby zgonów mogły się także przyczynić zmiany w strukturze wiekowej społeczeństwa. Nie wyklucza się również, że dodatkowym efektem przedsięwzięć na rzecz zwalczania epidemii było zmniejszenie śmiertelności z powodu innych chorób zakaźnych. Z samych danych liczbowych na temat zgonów nie da się wyciągnąć żadnych wniosków co do częstotliwości występowania ich poszczególnych przyczyn.