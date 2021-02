Organizacje na rzecz ochrony środowiska zaczęły zgłaszać w zeszłym tygodniu pojawienie się kawałków smoły na wybrzeżu Izraela po silnej burzy. Ministerstwo ochrony środowiska i aktywiści szacują, że na brzeg trafiło co najmniej 1000 ton substancji smolistej. Tysiące wolontariuszy od soboty pomagają w usuwaniu smoły; kilku z nich trafiło do szpitala z powodu wdychania toksycznych oparów. Również wojsko wysłało tysiące żołnierzy do pomocy w operacji.

Władze szukają podejrzanego statku

Ministerstwo poszukuje potencjalnego źródła wycieku, czyli statku przepływającego 11 lutego około 50 km od brzegu. Zdjęcia satelitarne i modelowanie ruchów fal mają pomóc w zawężeniu poszukiwań. Dziewięć jednostek znajdowało się w tym czasie w tym rejonie - przekazała minister ochrony środowiska Gila Gamliel. Jest więcej niż prawdopodobne, że będziemy w stanie zlokalizować właściwy statek - dodała. Jeśli tak się stanie, Izrael mógłby podjąć kroki prawne, np. złożyć pozew o odszkodowanie, które pomogłoby uporać się z katastrofą ekologiczną. Grupy ekologiczne opublikowały m.in. zdjęcia żółwi morskich pokrytych gęstą ropą. Izraelskie ministerstwo rolnictwa ustaliło, że martwy płetwal znaleziony na plaży w południowej części kraju zmarł w wyniku spożycia substancji ropopochodnej.