Lider mniejszości republikańskiej w Izbie Reprezentantów Kevin McCarthy oburzył się we wtorek na deputowaną z jego partii Marjorie Taylor Greene, która porównała wymóg noszenia maseczek w dobie epidemii do Holokaustu. Krytykowali to też inni członkowie Kongresu.

- Marjorie jest w błędzie, a jej celowa decyzja o porównaniu okropności Holokaustu z noszeniem masek jest przerażająca. (…) Holokaust jest największą potwornością popełnioną w historii. Fakt, że trzeba to dziś przypominać, jest głęboko niepokojący – ocenił cytowany przez NBC McCarthy. Reklama Republikanie potępiają słowa koleżanki COVID-19 z czasem może stać się sezonową niedogodnością Zobacz również Wezwał Amerykanów do zjednoczenia, aby pokonać antysemityzm i wszelkie próby pomniejszania historii Zagłady. - Powiem jasno: Konferencja Republikańska Izby potępia te słowa – oświadczył Republikanin. Także inni kongresmeni z GOP piętnowali Greene. Liz Cheney nazwała porównanie "szatańskim obłędem", a Adam Kinzinger skwitował to jako "absolutnie chore". Natomiast przywódca demokratycznej większości w Senacie Chuck Schumer uznał komentarze Green za "obrzydliwe, naganne". Wyraził też przekonanie, że "Greene powinna natychmiast zaprzestać (używania) tego plugawego języka". Były doradca McCarthy'ego i członek rady Muzeum Holokaustu, Jeff Miller, tweetował we wtorek, że opinie Republikanki były "obrzydliwe, ignoranckie i obraźliwe". "Myślę, że powinnaś złożyć wizytę w amerykańskim Muzeum Holokaustu. (…) Jeśli jednak się mylę i nie jesteś ignorantką w sprawach Holokaustu (...) to jesteś po prostu odrażająca" - pisał Miller na Twitterze. Żydowskie lasery kosmiczne NBC zwraca uwagę na fakt, że Greene, która wcześniej sugerowała, iż kalifornijskie pożary zostały wzniecone przez żydowskie lasery kosmiczne, nawiązała we wtorek do artykułu o kalifornijskiej sieci sklepów spożywczych Food City. Zaszczepieni pracownicy, którzy mają na identyfikatorach znaczek potwierdzający szczepienie przeciw Covid-19 mogą, chodzić wewnątrz bez maseczek. - Zaszczepieni pracownicy dostają logo szczepień, tak jak naziści zmuszali Żydów do noszenia żółtej gwiazdy. (…) Paszporty szczepień i żądanie maseczek tworzą dyskryminację ludzi nieszczepionych, którzy ufają swoim systemom odpornościowym w obliczu wirusa, który jest w 99 proc. do przeżycia - wyjaśniała. Argumentowała, że nie porównuje regulacji dotyczących epidemii "do Holokaustu, tylko do dyskryminacji Żydów we wczesnych latach nazistowskich. (…) Przestańcie łykać ataki lewicowych mediów pod moim adresem" – zaapelowała. Greene od dawna "antymaseczkowa" W minionym tygodniu Greene porównała utrzymywany przez demokratyczną szefową Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wymóg noszenia maseczek w parlamencie do Holokaustu. - Ta kobieta jest chora psychicznie – powiedziała przy tej okazji o Pelosi.