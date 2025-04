"Tysiąclecie Korony Polskiej" to koncert, na którym wystąpi plejada gwiazd oraz 120 tancerzy. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert? Gdzie będzie można go oglądać? Czy wejście na koncert "Tysiąclecie Korony Polskiej" jest biletowane? Jak dojechać na miejsce, w którym odbywać się będzie to wydarzenie artystyczne?