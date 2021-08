Wszyscy na pokładzie byli obywatelami greckimi - wynika z informacji greckiej straży przybrzeżnej. Nie podano szczegółów dotyczących rodzaju statku ani okoliczności wypadku. Statek - poinformowano tylko - pływał pod banderą brytyjską.

Straż przybrzeżna poinformowała, że w akcji ratunkowej brały udział ​​trzy jej statki, jedna prywatna łódź, helikopter marynarki wojennej i helikopter sił powietrznych.

Według agencji Associated Press, jednostką, która zatonęła, jest 30-metrowej długości jacht. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku, ale w rejonie, gdzie doszło do zatonięcia, wiał w czwartek dość silny wiatr sięgający 6 stopni w skali Beauforta.

Licząca 160 km kwadratowych wyspa Milos jest najbardziej wysuniętą na południowy zachód spośród archipelagu Cykladów. Jest znana z naturalnego portu i wulkanicznego krajobrazu.

Brytyjska jednostka zatonęła w pobliżu obszaru morskiego znanego jako Falconera, gdzie w grudniu 1966 roku zatonął prom Heraklion; zginęły wówczas 273 osoby.