Podczas uroczystości wręczenia prezydentowi Dudzie złotego klucza do miasta burmistrz Phedonas Phedonos wskazywał, że Polacy od wielu lat prowadzą misję archeologiczną na Pafos. - To niezwykle ważne wsparcie, które jest dowodem na wrażliwość Polaków; to łączy nasze dwie społeczności – mówił.

Wskazywał, że działalność archeologiczna Polaków na Cyprze to "niezwykle ważny wkład kulturowy ze strony dużego kraju środkowoeuropejskiego na rzecz małego kraju śródziemnomorskiego".

- Złoty klucz do miasta Pafos to rodzaj podziękowania za to, że odwiedza Pan nasze miasto. Jest to również wyraz tego, że zarówno Polska jak i Republika Cypryjska wierzą i podążają drogą tych samych wartości jako równoprawni członkowie UE - powiedział burmistrz miasta.

Prezydent Duda podkreślił, że złoty klucz do miasta to "niezwykłe wyróżnienie" i przyjmuje go jako znak wielkiej przyjaźni i wielkiego otwarcia ze strony Pafos i jego mieszkańców wobec Polaków i wobec polskości.

"Pochylam głowę z pokorą"

- Pochylam głowę z pokorą nad kluczami do Pafos, które jest kolebką cywilizacji europejskiej. To właśnie dlatego polska misja archeologiczna od 1965 r. stale tutaj jest. Właśnie dlatego, że Pafos i to, co jest w Pafos, co można odkryć w Pafos jest absolutnie niezwykłe, niepowtarzalne. Jestem ogromnie dumny z tego, że do odsłaniania tych fundamentów cywilizacji europejskiej i kultury, która tutaj się rodziła przyczyniają się ręce i umysły polskich naukowców – mówił Duda.

Prezydent wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą odwiedził też punkt archeologiczny w Pafos, w miejscu prac prowadzonych przez zespół polskich archeologów pod kierownictwem prof. Ewdoksii Papuci-Władyki.

Polscy archeolodzy pojawili się na Cyprze za sprawą prof. Kazimierza Michałowskiego ponad pół wieku temu. Od 1965 r. ekspedycja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pracuje w Nea Pafos, jednej ze starożytnych stolic wyspy. Między innymi to jej odkrycia, wśród których są dzieła sztuki mozaikarskiej i rzeźbiarskiej, sprawiły, że Nea Pafos trafiło na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Odkrycia te nie tylko wniosły wiele do wiedzy na temat antycznej kultury, sztuki i historii Cypru i całego świata śródziemnomorskiego, ale także przyczyniły się do rozwoju miasta, jako jednej z największych atrakcji turystycznych Cypru.