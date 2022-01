Przywódcy partii Vox, trzeciej siły politycznej hiszpańskiego parlamentu, która była organizatorem kongresu w Madrycie, nie ukrywali zadowolenia z udziału szefa polskiego rządu. Przypominali, że sobotni szczyt stanowił kontynuację prac rozpoczętych podczas spotkania partii konserwatywnych w Warszawie, jakie odbyło się na początku grudnia 2021 r.

W czasie szczytu szef Vox Santiago Abascal zapewniał, że jego ugrupowanie popiera i solidaryzuje się z Warszawą w walce o ochronę polskich granic przed napływem nielegalnych imigrantów oraz w kwestii "skandalicznych gróźb wobec polskiego rządu ze strony Brukseli".

Podczas konferencji prasowej na zakończenie kongresu w Madrycie premier Morawiecki zaznaczył, że uczestnicy wydarzenia pokazali, że "jest inna przyszłość dla Europy, która opiera się o suwerenne państwa", a nie o "żadną scentralizowaną strukturę, która zabiera kompetencje państwom".

- Jednocześnie pokazaliśmy sobie nawzajem, że praktycznie identycznie myślimy o tak ważnych sprawach, tak ważnych wyzwaniach, jak chociażby zagrożenia, które płyną ze strony Rosji w stosunku do Ukrainy, jak presje migracyjne, jak kwestie związane z energią, z bardzo wysokimi cenami gazu, które dzisiaj są wynikiem manipulacji ze strony Rosji - powiedział Morawiecki.

"W tej kwestii istnieje zgoda"

Szef rządu przekazał, że "obszernie omawianym tematem" było zagadnienie zagrożenia ze strony Rosji dla integralności terytorialnej Ukrainy. Dodał, że w kwestii tej istnieje “zgoda” ze strony innych prawicowych partii europejskich uczestniczących w kongresie w Madrycie.

Dodał, że podczas szczytu omawiano też zagadnienie dotyczące unijnego pakietu "Fit for 55". - Dyskutowaliśmy na temat bardzo wysokich cen energii spowodowanych przez taką właśnie politykę. Mówiliśmy również o manipulowaniu cenami gazu. To był jeden z naszych tematów. Mówiliśmy, jak bardzo jest to szkodliwe dla przemysłu w Europie - dodał.

Premier wyjaśnił, że jednym z tematów szczytu było zacieśnianie współpracy konserwatywnych ugrupowań i dążenie do utworzenia jednej silnej grupy w ramach Parlamentu Europejskiego.

Wspólne stanowisko ws. kryzysu ukraińskiego

Przyjęcie podczas madryckiego szczytu wspólnego stanowiska w wielu kwestiach, w tym m.in. w sprawie kryzysu ukraińskiego, potwierdził podczas popołudniowej konferencji prasowej w Madrycie Jorge Buxade, szef partii Vox w Parlamencie Europejskim. Odnotował, że we wspólnej deklaracji wyrażono zaniepokojenie możliwą agresją Rosji na Ukrainę.

- W naszym stanowisku wskazaliśmy na konieczność obrony krajów europejskich przeciwko ingerencji lub agresji zewnętrznej - powiedział hiszpański europoseł.

Dodał, że tematem rozmów była zarówno sytuacja międzynarodowa, jak też kwestie dotyczące energetyki i polityki ekologicznej UE, którą określił mianem szkodliwej dla państw członkowskich Unii.

Buxade skrytykował też "biurokrację brukselską", która - jak stwierdził - próbuje narzucać państwom UE określone programy ideologiczne.

- Otwarcie odrzucamy ataki ze strony Brukseli przeciwko Polsce i Węgrom, motywowane wyłącznie pobudkami ideologicznymi - powiedział eurodeputowany Vox, wskazując, że zgromadzeni w Madrycie opowiedzieli się za poszanowaniem przez władze unijne prymatu konstytucji państw członkowskich.

Wskazał też na konieczność pilnych działań ze strony władz UE w kwestii nasilającego się zjawiska nielegalnej imigracji do państw europejskich. - Domagamy się od Unii Europejskiej, aby chroniła narody, np. Polaków, którzy są atakowani przez inne państwa za pośrednictwem nielegalnych imigrantów, co jest ewidentnym przejawem wojny hybrydowej, w sytuacji całkowitej bierności Brukseli - powiedział Buxade.

Poza gospodarzem sobotniego szczytu Abascalem (Vox) i premierem Morawieckim (PiS) na kongres do Madrytu przybyli premier Węgier Viktor Orban (Fidesz), szefowa francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, Marlene Svazek (Wolnościowa Partia Austrii), Tom Van Grieken (belgijska partia Interes Flamandzki), Mart Helme (Estońska Konserwatywna Partia Ludowa), Aurelian Pavelescu (rumuńska Narodowo-Chłopska Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna), Krasimir Karakaczanow (Bułgarski Ruch Narodowy), oraz Waldemar Tomaszewski (Związek Chrześcijańskich Rodzin na Litwie).