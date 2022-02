Melnyk powtórzył apel władz swojego kraju dotyczący dostaw uzbrojenia. - Musimy zdać sobie sprawę, że stoimy w obliczu niebezpieczeństwa wielkiej wojny w środku Europy - powiedział.

Reklama

- Mamy nadzieję na zmianę myślenia ze strony Niemców - podkreślił Melnyk. Zdaniem ambasadora "Niemcy znajdują się na rozdrożu". - To kwestia pokoju lub wojny, to kwestia być albo nie być. Potrzebujemy najnowocześniejszej broni, Niemcy mogą to dostarczyć, Niemcy są w stanie to zrobić, a odmówić tego dzisiaj, to dla nas oznacza porzucenie Ukrainy - oświadczył dyplomata.

Trzeba "obudzić się ze snu"

Niemiecka opinia publiczna i rząd RFN muszą "obudzić się ze snu", uznać powagę sytuacji i działać - powiedział Melnyk. - Proszę, pomóżcie nam zmienić kurs rządu, odłożyć na bok wszystkie partyjno-polityczne interesy i naprawdę zdać sobie sprawę z powagi chwili - apelował ambasador do niemieckiego społeczeństwa.

Reklama

Odnosząc się do Rosji i jej prezydenta, Melnyk powiedział, że Władimir Putin "chce wymazać Ukrainę z mapy".

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz powtórzył w niedzielę na krótko przed wyjazdem do Waszyngtonu na rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem, że rząd RFN nie zgadza się na dostawy broni na Ukrainę.