Na konferencji zorganizowanej w Białym Domu w środę wieczorem amerykański prezydent odniósł się do sytuacji na Ukrainie. "USA nie jest zagrożeniem dla Rosji. Nie bierzemy na celownik tego kraju. Obywatele Rosji muszą wiedzieć, że nie są naszymi wrogami" - komentował Joe Biden. "Jeśli Rosja uderzy na Ukrainę to będzie to wojna z wyboru" - podkreślił.

Ameryka jest przygotowana do drogi dyplomacji, a także by reagować zdecydowanie na atak Rosji na Ukrainę, który pozostaje możliwą opcją - mówił prezydent USA. Reklama Biden ostrzega Rosję Nie ma cienia wątpliwości. Jeżeli Rosja zdecyduje się uderzyć na Ukrainę, reakcja świata będzie zdecydowana. Musimy walczyć o przyszłość świata - ocenił Biden. Putin, dzieci polityków i Lazurowe Wybrzeże. Zandberg: O tym wciąż mało się mówi... Zobacz również Stany zjednoczone będą bronić każdego cala Ukrainy w razie ataku. Świat nie zapomni Rosji jeśli wybierze śmierć. Reklama W swoim wystąpieniu Biden skomentował fakt, że minister obrony Rosji poinformował o szeregu jednostek wojskowych opuszczających swoje pozycje wokół Ukrainy. To byłoby rzeczą dobrą, jednak nie możemy zweryfikować tej informacji. Nasi analitycy mówią, że mogą pozostawać w pozycji bojowej i fakt pozostaje taki, że Rosja ma teraz 150 tys. wzdłuż granicy z Ukrainą. Inwazja pozostaje otwartą możliwością - mówił Biden, Apelował również do obywateli USA, aby opuścili Ukrainę "póki nie jest za późno". Weronika Papiernik