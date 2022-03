"Rosyjski okupant przygotowuje się do rozpoczęcia szerokiej akcji dezinformacyjnej; będzie głosić, że władze cywilne i wojskowe Ukrainy zgodziły się na kapitulację; nie wierzcie w to, to kłamstwo!" - ostrzegł minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

"Będą prezentowali rzekomo podpisane "dokumenty" i fałszywe filmy mające "potwierdzić" ten fałsz. To kłamstwa. Nic takiego nie uzyskają! Nie będzie kapitulacji! Tylko zwycięstwo!" - podkreślił w odezwie minister.

- Celem tej operacji psychologicznej jest użycie kłamstw do złamania oporu ukraińskiego narodu i sił zbrojnych - przestrzegł Reznikow. Dodał, że według rosyjskich planów pierwszym etapem tej akcji będą masowe problemy z komunikacją, później pojawi się wiele fałszywych doniesień o zgodzie władz ukraińskich na kapitulację.

- Wielu z tych, którzy chcieli zdobyć Kijów w dwa lub trzy dni jest już w piekle - przekazał szef ukraińskiego ministerstwa obrony. - Bronimy się już 128 godzin, mocno trzymajcie swoją broń, kontynuujcie opór! - zwrócił się do rodaków Reznikow.