Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych ocenił, że Kreml tworzy kolejne absurdalne insynuacje przeciwko Ukrainie. "Moskwa twierdziła, że UA buduje broń atomową zagrażając Rosji" - stwierdził.

"A teraz oskarża Zachód i Kijów o tworzenie broni biologicznej do ataku na Rosję" - dodał we wpisie Żaryn. "Każdą bzdurę Rosja jest w stanie wykorzystać do ataków informacyjnych na UA" - ocenił rzecznik odnosząc się do informacji przekazanych przez rosyjską agencję TASS. Pod wpisem umieścił zdjęcie depeszy, którą podał jako przykład ataku informacyjnego na Ukrainę.

W niedzielę mija 11 doba od inwazji militarnej Rosji na Ukrainę.