Wiosną 2008 r. Igor Dżadan, ekspert ze stajni Gleba Pawłowskiego, który wówczas doradzał Kremlowi, zaprezentował hipotetyczną operację wojskową pod kryptonimem „Mechaniczna pomarańcza”. Opisał ją w magazynie „Russkij żurnał”. Miała ona polegać na zdetonowaniu ładunku nuklearnego w stratosferze nad Prypecią, by zastraszyć Ukrainę i zmusić ją do kapitulacji. Pierwsze, mniej radykalne punkty tego planu zostały co do joty zrealizowane w 2014 r. na Krymie. W 2015 r. Reuters pisał, że NATO realnie obawia się wariantu atomowego. Miało być mu poświęcone spotkanie ministrów obrony Sojuszu w Brukseli w lutym 2015 r.