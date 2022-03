Nadal możemy powstrzymać rosyjską machinę wojenną, nadal możemy powstrzymać zabijanie ludzi - powiedział Zełenski, przekonując, że "łatwiej będzie zrobić to razem, bo inaczej to oni przyjdą do was".

Zełenski przemawia do przywódców krajów JEF

Ukraiński prezydent ocenił, że jeśli Europa nie zajmie teraz stanowiska, Rosja będzie celować w inne kraje europejskie. Wszyscy jesteśmy celem Rosji. Pomóżcie sobie, pomagając nam - mówił Zełenski do zebranych w Londynie przywódców krajów JEF.

W skład dowodzonego przez Wielką Brytanię korpusu wchodzą Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia i Szwecja.