Zwracając się do tysięcy wiernych przed modlitwą Anioł Pański Franciszek podkreślił: Nic nie jest niemożliwe dla Boga, także zakończenie wojny, której końca nie widać; wojny, która codziennie przynosi przed nasze oczy bestialskie masakry i potworne okrucieństwa, dokonane przeciwko bezbronnym cywilom.

Mamy dni, które poprzedzają Wielkanoc. Przygotowujemy się do tego, by świętować zwycięstwo Pana Jezusa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, nad grzechem i śmiercią, a nie nad kimś i przeciwko komuś innemu. Ale dziś jest wojna, bo tak chce się wygrać, zgodnie z duchem świata, tak się tylko przegrywa- mówił Franciszek.

Następnie zaznaczył: Czemu nie pozwolić, aby wygrał On - Chrystus zaprowadzony na krzyż, by uwolnić nas od władzy zła? Umarł, by zapanowały życie, miłość, pokój.

Papież zaapelował: - Niech zostanie złożona broń, niech zacznie się wielkanocny rozejm, ale nie po to, by naładować broń i wznowić walki, nie; rozejm, by osiągnąć pokój poprzez prawdziwe negocjacje, przy gotowości także na pewne wyrzeczenia dla dobra ludzi.

Jakie to będzie zwycięstwo, jeśli wbije się flagę w stertę gruzu? - zapytał.

Po mszy i modlitwie Anioł Pański Franciszek długo objeżdżał w papamobile plac Świętego Piotra i jego najbliższe okolice pozdrawiając tysiące wiernych. To była pierwsza papieska msza na placu od początku pandemii przed ponad dwoma laty.