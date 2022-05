"Otworzyliśmy nową rundę negocjacji" - powiedziała Wereszczuk w czwartek wieczorem. Kijów udzielił pełnomocnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża do rozmów ze stroną rosyjską, również Turcja jest zaangażowana jako mediator.

Chcielibyśmy, aby doszło do podpisania porozumienia, w jaki sposób ewakuacja z Azowstalu ma się odbywać, my jesteśmy gotowi je podpisać - oświadczyła ukraińska wicepremier. Celem jest ewakuacja w kilku etapach, przede wszystkim chodzi o uratowanie 38 ciężko rannych obrońców z Azowstalu. Jeśli to się uda to "ruszymy dalej" - powiedziała.