Jak poinformowały władze wspólnoty autonomicznej Galicji, organizatora festiwalu, stan jednego z poszkodowanych jest bardzo ciężki.

Według regionalnych służb policja wszczęła już śledztwo, aby ustalić przyczynę zawalenia się metalowej struktury.

Do tragedii doszło podczas montażu dachu sceny koncertowej na organizowany między 16 i 18 czerwca festiwal muzyczny O Som do Camino.

Wydarzenie to odbywa się co roku z inicjatywy władz regionu. W tegorocznej edycji imprezy swój udział zapowiedzieli m.in. Liam Gallagher oraz The Chemical Brothers.