Do napięć międzyw Syrii dochodzi od samego początku trwającej w tym kraju wojny. W czerwcu nastąpił jednak – jak określił to w rozmowie z „Wall Street Journal” jeden z amerykańskich dyplomatów – „znaczny wzrost prowokacji” ze strony rosyjskiej. Do najpoważniejszej doszło w środę – rosyjskie siły powietrzne zbombardowały w ten dzień ważną strategicznie bazę w at-Tanf, przy granicy z Irakiem i Jordanią.