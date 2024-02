Unijny pakt o migracji i azylu, który ma uporządkować zarządzanie napływem przybyszów z globalnego Południa do Europy, powoli staje się faktem. Po kierunkowym przyjęciu go przez wszystkie państwa członkowskie najważniejsze przepisy zostały wczoraj przyjęte przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE. To oznacza, że prawdopodobnie na kwietniowej sesji europosłowie będą w stanie go przegłosować. Ostatnim etapem będzie formalna akceptacja przez ministrów państw członkowskich.

Nowa polityka migracyjna wciąż budzi jednak kontrowersje w całej UE. Część stolic, w tym państwa bałtyckie czy Polska, oczekiwałaby większego uwzględnienia instrumentalizacji migracji.

