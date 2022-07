W stolicy Holandii rozpoczęła się konferencja na temat rozliczenia zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie w trakcie rosyjskiej inwazji.

Reklama

Prokurator MTK o rosyjskiej agresji

W czasie, gdy rozmawiamy, dzieci, kobiety i mężczyźni żyją w przerażeniu. (...) Na Ukrainie jest cierpienie (...), rozpacz po tym, co stracono wczoraj, wstrzymywanie oddechu w związku z tym, co zostanie stracone dzisiaj, i zastanawianie się, co może przynieść jutro - rozpoczął swoje wystąpienie Khan.

Dodał, że współcześnie obserwujemy nie tylko materialne zniszczenia wojenne, ale przede wszystkim niszczenie istnień ludzkich.

Reklama

Khan podkreślił, że w obecnej sytuacji konieczna jest współpraca i efektywna komunikacja w celu odnalezienia i przechowywania dowodów na zbrodnie wojenne popełniane w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wskazał także na olbrzymią rolę, jaką ma do odegrania prawo, które musi być stosowane uniwersalnie, a nie odrzucane, gdy wydaje się być "niewygodne".

Zdaniem Khana, prawo jest kotwicą stabilizacji i bezpieczeństwa świata. Na miłość boską, jeśli w tym momencie nie zdaliśmy sobie jeszcze z tego sprawy, prawo ma tutaj swoją rolę do odegrania - zaapelował.

Reklama

Jak przekazał Khan, po raz pierwszy w historii MTK, 43 kraje, czyli jedna trzecia państw współpracujących z Trybunałem, skierowała do biura prokuratora sprawę zbrodni popełnianych na Ukrainie. Powiedział, że jest to dowód na podejmowanie akcji.

Chodzi tutaj tak naprawdę o potrzebę zapewnienia, że prawo może wypełnić swoje zadanie wobec potrzeb Ukrainy - powiedział główny prokurator MTK.

Prostą prawdą jest, że żyjemy w bardzo niepewnych czasach - skomentował Khan.