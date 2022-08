Relacjonujący zdarzenie hiszpański dziennik “El Mundo” zauważył, że choć policja prowadzi od wtorku śledztwo dotyczące samosądu, ale szanse na schwytanie i ukaranie winnych są znikome. Według śledczych z miasta Colotenango, z którego pochodzili domniemani zabójcy dziecka, dochodzenie utrudnia fakt, że w tak licznym tłumie trudno wskazać osoby, które bezpośrednio przyczyniły się do śmierci mężczyzn, schwytanych przez 6-tysięczny tłum. Inny kłopot dla organów ścigania stanowią ślady na zwłokach spalonych żywcem mężczyzn, które jak określiła prokuratura “są w stanie poważnej dekompozycji”.

Rodzice nie dali rady zebrać okupu

Samosąd, do którego doszło w Colotenango, to efekt porwania 11-letniego dziecka. Od rodziców uprowadzonego chłopca mężczyźni w wieku od 24 do 38 lat mieli żądać okupu w wysokości ponad 13 tys. euro. Po upływie terminu zapłaty, do której nie doszło, gdyż szantażowani rodzice zebrali zaledwie połowę sumy, dziecko zostało zabite. Domniemani sprawcy zbrodni zostali schwytani przez tłum w momencie, kiedy funkcjonariusze policje mieli eskortować ich do sądu. Trzej mężczyźni zostali pobici, oblani benzyną, a następnie podpaleni.

Marcin Zatyka