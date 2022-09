Były przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schaeuble w rozmowie z "Tagesspiegel" powiedział, że "Sytuacja nie jest dobra. Putin prowadzi wojnę nie tylko z Ukrainą, ale z porządkiem Zachodu. Jeśli wygra tę wojnę, nie zatrzyma się, ale będzie kontynuował".

Lech Kaczyński miał rację

Polityk CDU podkreślił, że "Lech Kaczyński, były prezydent Polski, powiedział po inwazji na Gruzję w 2008 roku: najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem Mołdawia, potem kraje bałtyckie i Polska. Miał rację".

Przypomniał też słowa chadeckiej polityk Annegret Kramp-Karrenbauer na temat niedostrzegania zagrożenia ze strony Rosji: "Jestem na nas wściekła. Wiedzieliśmy wszystko - i nie chcieliśmy tego widzieć".

W niedzielę w Offenburgu odbyły się uroczystości z okazji 80. urodzin Wolfganga Schaeublego. Schaeuble, z wykształcenia prawnik, od 1972 roku jest członkiem Bundestagu, co czyni go najdłużej urzędującym posłem. Kształtował politykę Republiki Federalnej na wielu wysokich stanowiskach - m.in. podpisał Traktat Zjednoczeniowy dla Republiki Federalnej. Po wyborach do Bundestagu we wrześniu ubiegłego roku stracił stanowisko przewodniczącego Bundestagu, ponieważ SPD stała się największą grupą parlamentarną - przypomina portal dziennika "Welt".

Z Berlina Berenika Lemańczyk